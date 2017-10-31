М.Видео запустил trade-in смартфонов

Розничная сеть «М.Видео» предлагает программу trade-in, или обмена старого смартфона на новый со значительной скидкой. Покупатель может принести в магазин «М.Видео» и сдать бывшее в употреблении устройство от Apple или Samsung в обмен на скидку от p 2,5 тыс. до p 32 тыс. при покупке любого из 500 новых смартфонов любого производителя. Ритейлер принимает смартфоны в рабочем состоянии и без серьезных механических повреждений. Акция продлится до 5 декабря 2017 года.

По программе trade-in принимаются все модели Apple, начиная с iPhone 5С и новее, Samsung Galaxy S6, S6 Edge, S7, S7 Edge, S8 и S8+, а также линейка Samsung Galaxy A3, A5 и А7 2016-2017 гг. выпуска.

«Российский рынок смартфонов возвращается к докризисному объему, появляется все больше сильных игроков, предлагающих качественные решения на любой вкус и бюджет. Как лидер рынка, «М.Видео» способствует развитию рынка гаджетов и запускает программу trade-in специально для поклонников флагманских моделей, которые хотели бы обновить свои смартфоны. Впервые у них есть возможность приобрести последние новинки абсолютно любых брендов, представленных в «М.Видео», с хорошими скидками», – директор проекта m_mobile «М.Видео» Андрей Губанов.

За девять месяцев 2017 года рынок смартфонов в России продолжил уверенный рост. Оборот в деньгах увеличился на 15,5%, а в штуках – на 10% относительно аналогичного периода прошлого года году. С начала 2017 года производители поэтапно несколько раз снижали цены на смартфоны, что стимулировало интерес покупателей. Драйвером рынка с начала 2017 года являются китайские бренды – Huawei, Meizu, ZTE, Xiaomi, которые уже перешли в средний и средний плюс ценовой сегменты, заняли по итогам полугодия 20% рынка и продолжают укреплять позиции. Эффект закрепили удачные старты новинок Samsung, LG и китайских брендов.