МТТ подготовил техническую базу для проекта MCN Telecom

Мобильный виртуальный оператор для корпоративного сегмента MCN Telecom будет запущен осенью этого года в Москве, Санкт-Петербурге и еще четырех городах-миллионниках. Хост-провайдером в проекте является федеральный оператор Tele2. На сегодняшний день свои MVNO и мобильные проекты на базе MVNE МТТ запускает ряд компаний, включая оператора «Алмател» и компанию «1C».

МТТ предоставляет для проекта MCN Telecom необходимую технологическую инфраструктуру и компетенции – это MVNE-платформа, которая обеспечивает работу виртуального оператора и предоставление различных сервисов абонентам, а также реализацию FMC (объединение мобильной, фиксированной и внутрикорпоративной связи).

«MVNE-платформа — это привлекательная форма партнерства для большинства операторов, стремящихся выйти на рынок мобильной связи, особенно в корпоративном сегменте, — отмечает директор бизнес-единицы «Межоператорское взаимодействие» МТТ Андрей Ажигиров. — Высокий уровень виртуализации сервисов, легкая интеграция новых услуг и скорость развертывания инфраструктуры сокращают время запуска проектов MVNO, что является важнейшим фактором для наших клиентов».

«Мы объединили мобильную, фиксированную и корпоративную связь, чтобы помочь абонентам, желающим сэкономить на корпоративном общении, не потерять в качестве, а получить дополнительный сервис. Рассчитываем, что решения, разработанные на базе MVNO станут популярными среди компаний, у которых большая часть сотрудников работают вне офиса», — комментирует возможности нового MVNO генеральный директор MCN Telecom Александр Мельников.