Lenovo и Intel повышают надежность онлайн-аутентификации

Благодаря применению технологии Intel Online Connect и Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) в чипсетах Intel Core 7 и 8 поколения новейшие ПК от Lenovo поставляются с интегрированными системами аутентификации, прошедшими сертификацию FIDO. Решение обеспечивает простую и надежную онлайн-аутентификацию при входе на популярные сайты и сервисы, такие как PayPal, Google, Dropbox и Facebook. Список совместимых устройств включает Lenovo Yoga 920, ThinkPad X1 Tablet (2 поколение), ThinkPad X1 Carbon (5 поколение) и IdeaPad 720S.

Защита личных данных и всех видов коммерческой информации становится как никогда важной: более 81% всех утечек информации в прошлом году произошло из-за использования слабых или скомпрометированных паролей (Verizon 2017 Data Breach Report), при этом частота фишинговых атак выросла на 65% (Anti-Phishing Working Group, сравнение 2016 и 2015 гг.).

Теперь пользователям доступен более безопасный способ аутентификации: входить на сайты можно с помощью сканера отпечатка пальца через Universal Authentication Framework (UAF) или кнопки на экране через Universal 2nd Factor (U2F). Благодаря этим встроенным методам аутентификации FIDO веб-сайты получают полностью защищенные ключи безопасности, что значительно повышает уровень защиты персональной информации и предотвращает мошенничество.

Выигрывают от интеграции и сервисы-партнеры, которые используются для аутентификации на сторонних сайтах. Благодаря системе аутентификации, встроенной прямо в ПК, они могут предлагать усиленные меры безопасности миллионам людей, которые ежедневно используют свои компьютеры для доступа к социальным сетям, банковским счетам и онлайн-магазинам.

Джонсон Цзя, старший вице-президент подразделения ПК и умных устройств Lenovo: «Использование сайтов и сервисов в сети интернет стало неотделимой частью нашей жизни. Людям нужна простая и надежная система безопасности, которая поможет защитить личные данные при аутентификации на веб сайтах и в социальных сетях, использовании интернет-банкинга и онлайн шопинге. Партнерство с Intel для создания FIDO-сертифицированной системы позволило нам решить проблему безопасности и уменьшить зависимость пользователей от ненадежных паролей».