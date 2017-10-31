Лекторий «Культура 2.0» представит мировой опыт на стыке digital и искусства

Персоной номер один станет Фабиен Риггалл (Fabien Riggall) — основатель британского проекта Secret Cinema, который в рамках деловой площадки Vl Санкт-Петербургского международного культурного форума прочитает бесплатную лекцию для всех желающих.

Фабиен Риггалл впервые приедет в Россию и расскажет о новом формате кинопоказов.

Фабиен Риггалл впервые приедет в Россию и расскажет о новом формате кинопоказов, который он запустил десять лет назад, объединив театральное искусство, кино и музыку. Начав с 400 зрителей, сейчас он продает уже десятки тысяч билетов и для реализации представлений арендует целые городские кварталы. Эти киносеансы посещают зрители со всего света, а билеты раскупают в первый час. Сеансы проводятся в случайных местах, переоборудованных в кинозалы. Зрители узнают, какой фильм будут смотреть за несколько минут до начала показа. Зарегистрировавшись на сайте проекта, участники получают странные инструкции и, выполнив ряд указаний, оказываются в абсолютно неожиданном месте, окруженные актерами. Зрители полностью погружаются в фильм, а также становятся его персонажами, сами играют отведенные им роли.

В работе лектория "Культура 2.0" примут участие более 20 ведущих практиков и кураторов образовательных и культурных проектов по разным темам из России, США, Великобритании, Австрии и др. Среди подтвержденных экспертов-участников: Андреа Карафа, основатель платформы ArtsUp; Брендан Сиеко, создатель мобильного приложения для мировых музеев Cuseum; Марина Лошак, директор ГМИИ им. Пушкина; Федор Елютин, продюсер крупнейших иммерсивных театральных постановок в России; Ольга Свиблова, искусствовед и директор МАММ; Андрей Блохин и Георгий Кузнецов, художники творческой группы Recycle Group, представлявшие русский павильон на биеннале в Венеции; Стефан Обермайер, композитор и диджей; Саймон Пош, исполнительный директор Дома музыки в Вене; Светлана Драгаева, сооснователь детского мобильного приложения Virry; Василий Рыжонков, директор центра мобильных технологий "Сколково" и многие другие.

Все лекции "Культура 2.0" бесплатны и требуется лишь регистрация по ссылке.