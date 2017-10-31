«Лаборатория Касперского» обнаружила новую целевую атаку на российские банки
Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую целевую атаку на финансовые организации России, Армении и Малайзии. Первая волна атак началась в июле 2017 года, а новые осуществляются и сейчас. За свою незаметность и скрытность атака получила название Silence («Тишина»).
Злоумышленники пользуются известной, но по-прежнему очень эффективной техникой. Заражение происходит через целевые фишинговые письма с вредоносными вложениями. Например, атакующие используют инфраструктуру уже зараженных учреждений и отправляют сообщения от имени настоящих сотрудников. Таким образом они практически не вызывали подозрений. Часто текст выглядит как стандартный запрос на открытие счета.
Письма содержат вредоносные вложения в формате .chm – файлы со встроенными скриптами запускают целую цепочку событий. В результате простого открытия вложения компьютер оказывается заражен сразу несколькими модулями троянца, конечная цель которых — собрать информацию об устройстве и отправить ее управляющему серверу. При этом все модули запускаются, маскируясь под службы Windows. Например, один из главных, который делает скриншоты экрана зараженного компьютера, идентифицируется как служба Default monitor. Проникнув в корпоративную сеть, мошенники получают возможность изучать инфраструктуру банка, а также следить за сотрудниками: например, с помощью записи видео с экрана монитора во время ежедневной рабочей активности. Таким образом злоумышленники выясняют, как все устроено в конкретной организации. После изучения и анализа данных киберпреступники осуществляют кражу или перевод денег.
«Атаки на банки и финансовые организации — один из самых эффективных способов обогащения для киберпреступников. То, что атака Silence была зафиксирована уже в нескольких странах, говорит о растущей активности группы. При этом злоумышленники используют легитимные администраторские инструменты, чтобы оставаться незамеченными. Это усложняет как обнаружение атаки, так и атрибуцию. Такие техники в последнее время все чаще используются киберпреступниками, это очень тревожная тенденция: судя по всему, они будут активно применяться и в будущем», — сказал Сергей Ложкин, старший антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского».
Для эффективной защиты от целевых атак необходим комплекс мер с использованием технологий нового поколения для обнаружения аномалий. Пример подобного решения — платформа Kaspersky Anti Targeted Attack(KATA). Она собирает информацию обо всех событиях в сети, находит аномалии и объединяет их в инциденты. При этом все подозрительные файлы проходят проверку в безопасной среде — так называемой «песочнице». А чтобы ликвидировать бреши в инфраструктуре, которыми могут воспользоваться злоумышленники, эффективно проведение тестов на проникновение и анализ защищенности приложений.