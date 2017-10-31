«Код безопасности» выводит на рынок защищенный тонкий клиент

Терминальный клиент является альтернативой персональному компьютеру для организаций, использующих для работы терминальные серверы или инфраструктуру виртуальных рабочих столов (VDI). Все рабочие места пользователей и приложения можно централизованно администрировать с помощью программного обеспечения для развертывания и управления. При таком подходе вся информация обрабатывается и хранится на сервере, что снижает риск несанкционированного доступа и хищения данных.

Разработанный «Кодом безопасности» ПАК Terminal предназначен для организации защищенной работы пользователей, а также защищенного удаленного доступа с использованием алгоритмов ГОСТ.

Продукт представляет собой комплексное решение, включающее в себя аппаратную платформу, реализованную в компактном формфакторе, операционную систему ContinentOS на базе Linux, средство защиты от НСД Secret Net LSP, а также «Континент-АП» – модуль безопасного удаленного доступа с использованием алгоритмов ГОСТ.

Встроенный в Terminal продукт Secret Net LSP имеет централизованную систему управления и может функционировать совместно с Secret Net 7, что позволяет осуществлять мониторинг и управление защитой Windows- и Linux-машин из одной точки.

Terminal оснащен процессором Intel Celeron N3060, объем памяти продукта – 4GB DDR3L. Компактные размеры устройства (115x111x35 мм) дают возможность экономить пространство рабочего места пользователя. А наличие проводных и беспроводных интерфейсов позволяет выбрать удобный способ подключения к корпоративной сети. Современная платформа работает практически бесшумно и отличается низким уровнем энергопотребления.

Операционная система ContinentOS осуществляет поддержку клиентов удаленных сессий, работает с веб-приложениями, позволяет установить на Terminal дополнительное ПО, имеет встроенную систему печати и сканирования.

СКЗИ «Континент-АП» предназначено для обеспечения защищенного доступа в корпоративную сеть с удаленных рабочих станций и персональных компьютеров мобильных сотрудников, а также для подключения малых филиалов к VPN-сети организации.

Secret Net LSP, интегрированный в Terminal, имеет сертификат ФСТЭК России, подтверждающий соответствие требованиям руководящих документов по 5 классу защищенности по СВТ и по 4 уровню контроля отсутствия НДВ. Terminal может использоваться при создании автоматизированных систем до класса защищенности 1Г и для защиты информации в ГИС до К1 и ИСПДн до УЗ1. СКЗИ «Континент-АП» находится в завершающей стадии сертификации по требованиям ФСБ России к средствам криптографической защиты информации классов КС1 и КС2.

«"Код безопасности" продолжает предоставлять заказчикам комплексные решения по защите корпоративной инфраструктуры, и Terminal стал новым продуктом, соответствующим выбранной нами стратегии. Преимущества концепции терминального клиента – в удовлетворении требований ИБ к ИСПДн и ГИС, в возможности организовать защищенный терминальный доступ к корпоративным ресурсам без необходимости закупки дополнительных лицензий на СЗИ. При разработке особое внимание было уделено вопросам удобства использования устройства – как обычными сотрудниками, так и администраторами», – рассказала Оксана Ульянинкова, менеджер по продукту компании «Код безопасности».