Юлмарт будет расширять услугу фулфилмента

Как сообщает пресс-служба компании, реализация пилотного этапа проходила на территории Санкт-Петербурга и Москвы — в этих городах располагаются пригородные центры исполнения заказов (ПЦИЗ) компании общей площадью свыше 100 тыс. м2. На этом этапе онлайн-ретейлер тестировал услугу фулфилмента: партнеры получили возможность размещать свои товары в каталоге ulmart.ru, использовать складские ресурсы «Юлмарта» для хранения своего ассортимента, а также пользоваться маркетинговыми программами поддержки.

За время активной фазы пилота в «Юлмарт» поступило около 300 заявок от компаний, в основном от представителей малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день заключено 10 долгосрочных контрактов, еще 26 находятся на разных стадиях согласования. Ритейлер также активно ведёт переговоры о подключении к услуге фулфилмента крупных поставщиков и дистрибьюторов, чтобы в разы увеличить ассортимент. Со многими из них компания уже длительное время работает в рамках проекта «Маркетплейс для поставщиков».

«В ходе пилота мы протестировали все возможные аспекты и бизнес-процессы: юридические тонкости и нормы каталогизации, варианты оплаты, весь путь товара от приемки до получения покупателем, а также детали гарантийного сопровождения покупки. Сейчас Юлмарт полностью готов к масштабированию услуги фулфилмента и подключению неограниченного числа компаний — игроков малого, среднего и крупного бизнеса», — отмечает Николас Дадиани, руководитель направления «Маркетплейс» «Юлмарта».

В рамках пилота поставки товара были осуществлены по всем действующим контрактам. На витрине «Юлмарта» в общей сложности было размещено не менее 1000 SKU в таких категориях, как электроника и бытовая техника, автотовары, парфюмерия, канцелярия, одежда, продукция сегмента FMCG и многое другое. Предложение каждого партнера было уникальным и не конкурировало с основным ассортиментом «Юлмарта» и других компаний — участников проекта.