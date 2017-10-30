«Ростелеком» представляет услугу видеонаблюдения

Как сообщают в пресс-службе разработчика, «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» – это готовое коробочное ОТТ-решение , которое включает цифровую HD-видеокамеру с инфракрасной подсветкой в ночное время и широким углом обзора, встроенными микрофоном и датчиком движения. Услуга обладает удобной интеллектуальной системой дистанционного контроля и управления. Услуга предполагает интуитивно понятные веб-интерфейс и бесплатное мобильное приложение, с помощью которых за квартирой, дачей или любым другим объектом можно наблюдать в онлайн-режиме из любой точки мира, где есть интернет. В личный кабинет абонента можно добавить несколько камер от «Ростелекома», установленных в разных помещениях или даже городах. Также предлагается облачная платформа обработки видео и возможность хранить в архиве видеозаписи за период от 7 до 30 дней, а также автоматическая запись с камеры при срабатывании датчика движения или перекрытия обзора камеры (с автоматическим уведомлением в мобильном приложении). По команде из мобильного приложения или веб-интерфейса видео-камера может начать принудительнуюзапись.

Услуга «Видеонаблюдение» может работать на сети любого интернет-провайдера, включая Wi-Fi (со скоростью передачи данных от 512 Кбит/с).

«Желание быть в безопасности и обеспечить безопасность для родных и близких стали базовыми потребностями человека в наше время, полное разного рода рисков. Услуга «Видеонаблюдение» поможет сэкономить нервы и время, когда мы хотим проконтролировать, вовремя ли вернулся домой ребенок и делает ли он уроки. Как чувствуют себя родители. Все ли в порядке в доме, когда вы в отпуске или даже как дома идет ремонт. Услуга разработана под ключ и помогает пользователям в один клик наблюдать за всем, что им дорого», – отметила вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелеком» Диана Самошкина.