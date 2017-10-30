«Ростелеком» отразил атаку вируса Bad Rabbit

Центр кибербезопасности «Ростелекома» в процессе мониторинга сетей корпоративных клиентов компании выявил угрозу распространения нового вируса-шифровальщика Bad Rabbit. При появлении первых сообщений о заражениях вирусом Bad Rabbit Центр кибербезопасности оперативно оповестил всех клиентов, пользующихся сервисами по информационной безопасности, об угрозе заражения новым вирусом-шифровальщиком и мерах противодействия ему. Об этом CNews рассказали в пресс-службе компании.

Станислав Барташевич, директор продуктового офиса «Информационная безопасность» «Ростелеком»: «Это уже не первая масштабная кибератака в этом году. Ранее были зафиксированы эпидемии, связанные с распространением вирусов NotPetya и WannaCry, которым подверглись многие российские компании и государственные учреждения. Организации, использующие сервисы информационной безопасности от «Ростелекома», были своевременно проинформированы о возможных атаках».

По предварительным данным компаний, специализирующихся на информационной безопасности, вирус Bad Rabbit распространяется через фальшивое обновление программы Adobe Flash – пользователи сами активируют его, заражая свои компьютеры. Вирус блокирует доступ к файлам, после чего предлагает выкупить их по цене, равной более чем p 15 тыс. за файл.

Сейчас атака вируса продолжается, хотя и в меньшем масштабе. Вирус распространяется в основном на территории России, однако есть факты аналогичных атак в Украине, Турции и Германии.