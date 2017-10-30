Открыта регистрация на получение паспорта болельщика ЧМ по футболу 2018

Паспорт болельщика (FAN ID) — персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков. FAN ID должен получить каждый зритель, купивший билет на футбольные матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Оформить паспорт можно только при наличии подтвержденной FIFA заявки на билет.

FAN ID — заламинированный бланк с персональными данными и фотографией зрителя. Паспорт болельщика оформляется бесплатно и действует на все матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Вместе с билетом на матч он дает право на бесплатный проезд в дополнительных поездах между городами-организаторами проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и в общественном транспорте городов-организаторов в дни матчей.

Зрители футбольного турнира смогут заказать FAN ID на сайте www.fan-id.ru и получить его непосредственно в одном из центров выдачи, которые откроются позднее. Также будет организована доставка FAN ID до некоторых отделений почтовой связи. Иностранные болельщики смогут воспользоваться сервисом доставки за границу.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства паспорт болельщика даст право безвизового пребывания на территории России. Такая возможность будет доступна зрителям в период, начинающийся за десять дней до даты проведения первого матча Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и оканчивающийся не позднее, чем через десять дней после даты проведения последнего матча.