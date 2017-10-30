Naumen улучшил ИТ-обслуживание электростанций «Юнипро»

Построение процессов ИТ-управления на основе систем автоматизации Naumen позволило ИТ-подразделению энергетической компании повысить прозрачность деятельности и заложить фундамент для планомерного перехода на сервисную модель управления с охватом всех филиалов.

В состав «Юнипро» входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11 205 МВт. Проект внедрения решения Naumen Service Desk стартовал с Шатурской ГРЭС (1493 МВт), далее автоматизацией были охвачены остальные: Сургутская ГРЭС-2 (5657 МВт), Березовская ГРЭС (2400 МВт), Смоленская ГРЭС (630 МВт) и Яйвинская ГРЭС (1025 МВт).

Благодаря стандартизации и регламентации ИТ-процессов повысилось качество предоставления услуг более 2500 пользователям. В единой системе сегодня работают 150 ИТ-специалистов исполнительного аппарата «Юнипро» в Москве и ИТ-подразделений филиалов. Автоматизированы процессы управления инцидентами и запросами на обслуживание, управления изменениями, создан многоуровневый каталог услуг. Кроме того, для учета работ подрядчиков разработан удобный механизм, отражающий согласованные трудозатраты и обеспечивающий управление порядком выполнения работ.

«Выбор нами Naumen в качестве поставщика решения и исполнителя проекта позволил качественно и в сжатые сроки реализовать все намеченные работы, всего за 2 месяца. Почему смогли выполнить быстро? Во-первых, потому что у Naumen есть универсальное решение для энергетических компаний, сочетающее в себе лучшие практики реализации процессов управления и гибкую систему автоматизации с удобным интерфейсом. Во-вторых, мы как заказчик со своей стороны тщательно подготовились к проекту», – отметила Татьяна Побединская, начальник управления информационных технологий «Юнипро».

«Безусловно, благодаря реализованным задачам повысилась зрелость процессов управления ИТ. Кроме того, внедрив Naumen Service Desk, мы заложили основу для дальнейшего масштабирования системы и охвата других процессов, прежде всего, связанных с информационной безопасностью», – добавил Сергей Малехин, начальник отдела информационной инфраструктуры «Юнипро».

В единой автоматизированной среде, созданной на базе Naumen Service Desk, сегодня обеспечивается сквозное управление автоматизированными процессами. Все обращения пользователей поступают через организованную в системе единую точку контакта, что исключает риск их потерь и повышает контроль исполнения. Система обеспечивает связность процесса управления инцидентами и процесса управления изменениями.

Возможность получения разных видов отчетов позволяет руководству УИТ проводить полноценный анализ, выявлять слабые места и своевременно принимать управленческие решения для улучшения деятельности по предоставлению услуг. Например, отчеты позволяют осуществлять контроль поступивших и обработанных запросов по разным категориям (по ответственным исполнителям, получателям услуг, услугам и т.д.).

«В последние два года мы выполнили несколько масштабных ИТ-проектов в крупных компаниях энергетического сектора. Разработки Naumen учитывают специфику процессов компаний энергоотрасли, что и определило успех проекта в «Юнипро». Мы признательны руководству и проектной команде заказчика за слаженную совместную работу. Общими усилиями мы быстро и успешно реализовали комплексный проект без потери качества», – резюмировал Борис Пимоненко, руководитель по развитию направления систем автоматизации и процессов обслуживания, Naumen.