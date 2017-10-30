Lenovo объявляет начало продаж ноутбука IdeaPad 720-15 в России

Ноутбук Lenovo IdeaPad 720-15 обеспечивает стабильную работу даже на самых ресурсоемких играх. Быстродействие достигается с помощью 4-ядерных процессоров Intel Core i5/i7 и игровых видеокарт AMD Radeon RX 550/Radeon 560. Производительность карты AMD Radeon 560 в 2,5 раза выше по сравнению с устройствами предыдущего поколения, что гарантирует высокую эффективность в процессе игр, 3D-рендеринга, обработки фотографий, монтажа роликов и любых других операций с графикой. Видеокарта позволяет запускать даже ресурсоемкие игры с высокими настройками графики и частотой обновления кадров 60 FPS.

Для хранения данных предлагаются на выбор SSD диски, HDD емкостью до 2 Тб или оба решения сразу. Слот расширения позволяет увеличить стандартный объем оперативной памяти в 8 Гб. За высокое качество звука отвечает пара 2-ваттных динамиков от Harman с технологией Dolby Audio.

Корпуса устройств Lenovo IdeaPad 720 выполнены из анодированного алюминия с различными вариантами отделки. Пескоструйная обработка, алмазная насечка и полировка придают устройствам премиальный внешний вид и делают поверхность приятной на ощупь и устойчивой к царапинам. Тонкие рамки дисплеев, 7-миллиметровые вертикальные и 12-миллимитровые горизонтальные, повышают комфорт визуального восприятия при играх, просмотре фильмов и другого мультимедийного контента. Вес устройства при этом составляет всего 2,1 кг.

Ноутбуки поставляются с предустановленной ОС Windows 10, которая обеспечивает удобство и интуитивность за счет высокого быстродействия, надежности и набора полезных сервисов, среди которых голосовой помощник Cortana. Этот сервис способен упростить множество рутинных задач, предоставляя информацию, управляя календарем и запуская нужные приложения по запросам пользователя.

Опциональный сканер отпечатков пальцев позволяет быстро разблокировать компьютер, сохраняя при этом высокий уровень безопасности. Трехуровневая защита гарантирует полную сохранность отпечатков и другой персональной информации.

Ноутбук Lenovo IdeaPad 720-15 доступен на российском рынке с октября 2017 года по ориентировочной розничной цене от p40 тыс.