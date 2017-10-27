Топ-менеджер Apple стал вице-президентом BlaBlaCar по разработке

BlaBlaCar объявила о том, что бывший топ-менеджер Apple Оливье Боннет присоединится к компании в роли вице-президента по разработке (VP of Engineering).

Главной задачей г-на Боннета станет внедрение инновационных решений, в том числе разработка стратегии развития продукта и контроль сроков ее исполнения. Также он будет курировать организацию структуры команды разработчиков. Подчиняться г-н Боннет будет напрямую технического директору компании, со-основателю BlaBlaCar Францису Наппесу.

Францис Наппес (Francis Nappez), CTO BlaBlaCar, отметил: «Я очень рад, что Оливье присоединился к нашей команде и возьмет на себя важную роль технического лидера и продуктового инноватора. Его опыт поможет нам сделать следующий шаг в масштабировании бизнеса. Наша общая цель – усилить команду талантом опытного технического руководителя, чтобы создать продукт с высокой добавленной стоимостью, помогающий миллионам людей путешествовать по всему миру».

Г-н Боннет приходит в BlaBlaCar после успешной карьеры в Apple, где он работал более десяти лет в качестве менеджера по программному обеспечению (Software Engineer Manager). Он пришел в Apple в 2004 году в должности разработчика сразу после получения степени магистра в высшей школе по подготовке инженеров École Polytechnique и Парижском институте науки и техники. В 2012 году г-н Боннет переехал в США в штаб-квартиру Apple в Купертино, где руководил командами, занимающимися разработкой iCloud под разные операционные системы (CloudKit фреймворк для iOS, OS X, tvOS и iCloud для Windows), а также iCloud Drive, iCloud и iTunes Backup & Restore.

После пяти лет жизни в США Оливье Боннет решил вернуться во Францию, где за время его отсутствия сформировалась и теперь динамично развивается своя технологическая экосистема. Успех локальных стартапов, а также предпринимательские и правительственные инициативы, открыли перед талантливыми ИТ-специалистами массу возможностей для развития. Все это повлияло на решение г-на Боннета присоединиться к команде BlaBlaCar.

Оливье Боннет, вице-президент BlaBlaCar по разработке, сказал: «Я счастлив вернуться к моим французским корням и присоединиться к международной и талантливой команде BlaBlaCar. Я знаю о силе технологии не понаслышке. Очень рад иметь возможность непосредственно влиять на создание и запуск инновационных продуктов в BlaBlaCar».