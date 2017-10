Schneider Electric представила мультимедийные щитки Pragma IT и Mini Pragma IT

Schneider Electric представила обновление в сериях пластиковых щитков - новые мультимедийные щитки Pragma IT и Mini Pragma IT.

Версия IT интегрирует линейку продукции в общую концепцию технологии интернета вещей компании Schneider Electric. Новинка позволит заказчикам собрать воедино все коммуникационные устройства, включая модемы, Wi-Fi-роутеры, ТВ-сплиттеры. С помощью новых мультимедийный щитков можно улучшить внешний вид узлов охранной сигнализации или мультимедийной системы. Mini Pragma IT - это линейка 2- или 3-рядных готовых корпусов шириной 12 модулей, Pragma IT - 3 ряда по 13 или 18 модулей. Кроме того, щитки Pragma IT представлены в двух исполнениях - встраиваемые или навесные.

Мультимедийные щитки Pragma IT и Mini Pragma IT предназначены для монтажа в кирпичную кладку или полые гипсовые перегородки. Возможность использования комбинации из DIN-рейки и универсальной монтажной платы обеспечивает совместимость всех устанавливаемых компонентов. К тому же, монтажная плата дает широкие возможности для маневра, обеспечивая идеальный порядок размещения оборудования в соответствии с вашими задачами.

Специально разработанный материал щитков Pragma IT и Mini Pragma IT препятствует затуханию сигналов. Комплект изделий включает монтажную плату и DIN-рейку (с 3-рядными щитами). Отдельно можно заказать аксессуары Family Fix, которые обеспечат удобную и надежную фиксацию оборудования, а учитывая единый дизайн распределительного и мультимедийного щитков, - и законченный внешний вид сборки.

Новинки производятся в Италии и соответствуют стандартам МЭК 60529, EN 50102. Класс защиты изделий соответствует МЭК 60529, IP40. Защита от механического воздействия - IK 07.