R-Style Softlab выпустила решение для электронного взаимодействия банков и ФССП

R-Style Softlab включила в линейку продуктов модуль «RS-Connect. Обмен с ФССП» для обмена данными банков с Федеральной службой судебных приставов (ФССП). Новое ИТ-решение позволит кредитным учреждениям автоматизировать процессы получения, обработки и хранения запросов и постановлений, поступающих от судебных приставов-исполнителей.

«На сегодняшний день в соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» все банки страны обязаны обрабатывать запросы от ФССП в течение 7 дней (включая день получения), а исполнять постановления — незамедлительно. Выдерживать такие временные рамки в случае ручной обработки смогут лишь небольшие финансовые организации. Крупным банкам необходимо, чтобы процесс был автоматизирован, иначе они рискуют попасть под штрафные санкции за нарушение сроков», — сказал Лев Френкель, директор департамента банковского ПО RS-Bank компании R-Style Softlab.

С помощью «RS-Connect. Обмен с ФССП» финансовые организации смогут принимать и оперативно обрабатывать поступающие из Федеральной службы судебных приставов запросы о наличии счетов и проводимых клиентами денежных операций, отправлять подготовленный ответ о наличии/отсутствии таковых, а также вести реестр сообщений по обмену с ведомством. В следующем году пользователям приложения станет доступна функциональность по обработке постановлений об аресте и снятии ареста с денежных средств.

«Автоматизация электронного взаимодействия с Федеральной службой судебных приставов поможет финансовым учреждениям снизить нагрузку на сотрудников, а также повысить качество и эффективность работы по взаимодействию с ведомством, — отметил Лев Френкель. — Модуль позволит кредитным организациям своевременно выполнять предписания ФССП и вести исполнительные производства в отношении клиентов банка до момента полного завершения».

Решение может легко интегрироваться с любой автоматизированной банковской системой посредством веб-сервисов (онлайн) или файлового обмена (офлайн). Для интеграции с АБС от компании R-Style Softlab — RS-Bank V.6 и RS-Bank v. 5.5 — в модуле предусматриваются встроенные сервисы.

Линейка RS-Connect включает также решения для интеграции и обмена данными с ГИС ЖКХ, Пенсионным фондом России, ФНС, а также с Центральной избирательной комиссией и другими ведомствами.