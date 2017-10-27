Mail.Ru Group тестирует собственный маркетплейс китайских товаров

Mail.Ru Group объявила о тестировании торговой площадки для заказа товаров из Китая — мобильного приложения Pandao. Новый сервис позволяет приобретать товары у продавцов из Китая с доставкой по всей России. Для Mail.Ru Group это продолжение стратегии развития направления e-commerce и выход на рынок международных торговых площадок.

Pandao разработан для того, чтобы дать россиянам возможность заказывать товары из широкого ассортимента китайских поставщиков по ценам, которые зачастую оказываются многократно ниже цен в нашей стране.

Рынок e-commerce по прогнозам АКИТ в 2017 году превысит потолок в 1 трлн и достигнет 1150 млрд руб. Объем трансграничной торговли за 2016 год составил 420 млрд рублей, что на 34% больше прошлого года. Чаще всего россияне покупают бытовую технику и электронику (32%), одежду (25%), обувь (13%).

В сервисе есть привычное разделение товаров по категориям и настройка фильтров поиска. Для покупателей предусмотрена программа лояльности и геймификация: накопленными баллами пользователи смогут полностью оплатить новые покупки.

Внутри сервиса все заказы защищены: Pandao внимательно контролирует и регулирует деятельность продавцов, и при возникновении споров относительно качества, доставки и оплаты товара арбитражная команда помогает их решить. На торговую площадку попадают только одобренные и проверенные продавцы. Пользователям сервиса также доступен круглосуточный чат службы поддержки на русском языке по любым вопросам связанным с товарами и заказами, это одно из ключевых отличий нового сервиса.

Оплатить выбранный товар можно будет банковской картой в рублях. Заказ придет за 10—45 дней. Стоимость доставки зависит от продавца, а также от выбранного способа (Почта России или курьерская служба). В большинстве случаев доставка бесплатна.

В Pandao работает система рейтингов: после сделки покупатель сможет выставить оценку продавцу и конкретному товару. Кроме того, клиент сможет оставить отзыв о товаре.

Сервис Pandao будет доступен всем владельцам смартфонов на Android и iOS, а также в веб-версии.