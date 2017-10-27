InfoWatch представит ИБ в системах «умного города» на Arab Future Cities Summit Dubai 2017

InfoWatch выступит официальным партнером и золотым спонсором IV саммита Arab Future Cities Summit Dubai (AFCS Dubai) 2017, посвященного развитию «умных городов». На мероприятии, которое пройдет 30 и 31 октября в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, ГК InfoWatch представит эффективные решения для обеспечения информационной безопасности технологических процессов и промышленных систем в рамках концепции «умного города».

На стенде ГК InfoWatch будут представлены решения для предотвращения внутренних угроз информационной безопасности «умных систем» для малого и среднего бизнеса (InfoWatch Person Monitor), средних и крупных предприятий (InfoWatch Traffic Monitor), программно-аппаратный комплекс «Тайгафон» для контроля использования смартфонов в рабочей среде. Кроме того, участников AFCS Dubai познакомят с решением для защиты умных систем интернет-банкинга, торговых площадок, интерактивных порталов и других веб-ресурсов InfoWatch Attack Killer, а также с возможностями комплекса услуг и решений для защиты автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУТП) InfoWatch ASAP.

В пленарной части саммита президент ГК InfoWatch Наталья Касперская расскажет о рисках тотальной цифровизации, угрозах интернета вещей (IoT) и промышленного интернета (IIoT), а также подходах к обеспечению безопасной и комфортной среды «умного города».

«Появление большого числа технологий для умных устройств и систем, которыми мы пользуемся ежедневно, несет не только новые возможности, но и серьезные угрозы, — сказала руководитель по развитию бизнеса ГК InfoWatch на Ближнем Востоке, глава InfoWatch Gulf Кристина Танцюра. — Тысячи устройств интернета вещей имеют крайне низкий уровень защищенности и ежедневно остаются уязвимыми для кибератак. Большинство производителей используют собственное программное обеспечение и архитектуру таких устройств, и, к сожалению, задумываются о безопасности далеко не в первую очередь. Это глобальный вызов, который требует выработки единых подходов и решений на международном уровне».

В 2017 году ГК InfoWatch расширила присутствие на мировом рынке информационной безопасности предприятий. В том числе были открыты зарубежные представительства компании в ключевых регионах присутствия, включая InfoWatch Gulf в Дубае, ОАЭ, и InfoWatch SDN BHD в Куала-Лумпуре, Малайзия. Флагманскими продуктами для ближневосточного рынка стали InfoWatch Traffic Monitor с модулем InfoWatch Vision, InfoWatch Attack Killer , а также комплекс услуг и решений для защиты АСУТП. Премьера ПАК «Тайгафон» на ближневосточном рынке состоялась в рамках GITEX Technology Week 2017 в Дубае.