Getaс презентовала новый полузащищенный ноутбук

Getac представляет второе поколение полузащищенных ноутбуков S410, разработанных для выполнения ежедневных задач операторов машинных станков, водителей строительной техники и сотрудников технических служб. Ноутбук прошел сертификацию на соответствие стандартам MIL-STD. Благодаря возможности индивидуальной комплектации и компактности новое поколение ноутбуков подходит является идеальным помощником для командированных сотрудников и полевых специалистов структур общественной безопасности, промышленного сектора и других отраслей.

Одна из особенностей нового S410 – опциональная инфракрасная камера, которая обеспечивает возможность распознавания лиц с помощью Windows Hello, а также удобную и безопасную авторизацию.

Производительность обеспечивается благодаря использованию 8-го поколения процессоров Intel Core i7/i5 и Kaby Lake (i3), которые увеличивают вычислительные возможности устройства при экономном энергопотреблении. Графический процессор Intel UHD620,Wi-Fi-модуль Intel 802.11ac, Bluetooth 4.2 и опциональная резервная аккумуляторная батарея делают S410 достаточно интересным решением для оперативной полевой работы.

Устройство оснащено сенсорным экран LumiBond 2.0 с диагональю 11,6 дюймов и разрешением Full HD. Он обладает высокой чувствительностью и гарантирует возможность управления даже в перчатках. Дисплей с яркостью 800 нит (опционально 1000 нит/HD) приспособлен для использования даже при ярком солнечном свете. Платформенный модуль TPM 2.0 предназначен для аппаратной защиты системы и осуществляет эффективное выявление признаков несанкционированного вторжения во время загрузки системы, а технология BitLocker защищает данные как при хранении, так и использовании или передаче информации. Конфиденциальная информация, хранящаяся на SSD-накопителе Opal 2.0, защищена от несанкционированного доступа благодаря системе шифрования данных.

Возможность многофакторной аутентификации, включающей инфракрасную камеру, сканер отпечатков пальцев, а также считыватели смарт-карт и меток RFID, позволяет в полной мере использовать функции контроля доступа и защиты информации Microsoft Windows 10: Windows Hello, Microsoft Passport и Credential Guard. В случае потери либо кражи дополнительная функция Absolute DDS дает возможность удаленно заблокировать устройство. Опциональная инфракрасная камера функционирует при любом освещении и обеспечивает надежную и точную работу системы распознавания лиц, позволяя отличить лицо реального человека от фотографии известного пользователя.

Ноутбук прошел сертификацию на соответствие стандартам MIL-STD810G и IP65, что свидетельствует об устойчивости к падению с высоты более 1 м, воздействию влаги, жидкостей, вибрации, ударов и экстремальных температур от -21°C до +60°С (в режиме работы) и от -51°C до +71°С (в режиме хранения). Герметичный порт ввода-вывода и влагонепроницаемая клавиатура защищают компоненты системы от попадания жидкостей, а угловые бамперы и эргономичная ручка, выполненные из эластичного пластика, обеспечивают дополнительную защиту корпуса.

Опциональная автомобильная док-станция производства Gamber-Johnson и Havis делает возможным одновременное подключение ноутбука к антеннам WWAN/WLAN и GPS-антенне на крыше транспортного средства.