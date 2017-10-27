«БАРС Груп» интегрировала подсистему «Лесное хозяйство» с ЕГАИС учета древесины

«БАРС Груп» (дочерняя компания НЦИ ГК «Ростех») реализовала интеграцию подсистемы «Лесное хозяйство» ГИС МАИС НСО с Единой государственной автоматизированной информационной системой учета древесины (ЕГАИС УД). Информация, которая добавляется пользователями в подсистему «Лесное хозяйство», будет автоматически поступать в ЕГАИС УД.

«"Лесному хозяйству", как системе с высокой экологической и социальной ролью, необходимо регулярное совершенствование информационного обеспечения. Информатизация лесного хозяйства позволяет специалистам автоматизировано управлять лесными ресурсами путем мониторинга, регистрации текущих изменений, а также контроля лесоустройства и лесохозяйственной деятельности», - отметила заместитель генерального директора, директор сибирского филиала «БАРС Груп» Ирина Карпунина.

Интеграция включает встраивание веб-сервиса в подсистему, обновление справочников («Лесничество», «Вид древесины» и др.), синхронизацию добавлений и изменений документов в подсистеме «Лесное хозяйство» и ЕГАИС УД.

«БАРС. Лесное хозяйство» позволяет перевести в электронный вид услуги отрасли, обеспечить взаимодействие в единой информационной среде органов власти и местного самоуправления, лесничеств и граждан, имеющих в собственности и пользовании лесные участки. Подсистема состоит из следующих модулей: авторизации и аутентификации, администрирования, централизованного учета и хранения данных, отчетности, интеграции.

Продукт решает широкий спектр задач – от формирования базы данных по всем лесопользователям региона, лесным участкам с указанием их кадастровых номеров и границ до ведения всех видов договоров, причем сделки можно оформлять в режиме онлайн. Учетная система «БАРС. Лесное хозяйство» была разработана по заказу Департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области.