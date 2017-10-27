«АйПиМатика» внедрила систему конференц-видеосвязи Yealink в школах «РосаАтома»

«АйПиМатика» объявила о том, что в 2017 году сеть общеобразовательных школ «РосАтома» была объединена единой системой конференц-видеосвязи на базе технологий Yealink для обеспечения современного и инновационного учебного процесса.

В проекте участвуют школы в городах Заречный, Саров, Зеленогорск и Трёхгорный — все эти населенные пункты являются центрами атомной промышленности России. Учитывая, что всего в России открыто 246 школ «РосАтома», планируется масштабирование проекта.

Проект школы «РосАтома» разработан с целью внедрения инновационных образовательных процессов. Учебные классы оборудованы по последнему слову техники: в том числе, для обмена опытом, проведения научных конференций, учебных олимпиад внедрена видео-конференц-связь. География «РосАтома» обширна, трансфер учащихся для проведения различных учебных мероприятий занимает много времени и несет серьёзные затраты. Внедрение системы ВКС позволило увеличить количество групповых межрегиональных мероприятий, снизить затраты на проведение.

При выполнении проекта перед интегратором стояли три основных задачи.

Простота использования. Для упрощения вызовов был использован протокол SIP. Каждому региону присвоен простой номер для набора, а учебные заведения, в которых нет системы ВКС, могут принять участие в конференции благодаря SIP-телефонии.

Обход сетевых экранов. Трафик для образования несовершеннолетних учеников подлежит жесткой фильтрации и проходит через NAT. Благодаря системе автоматического преодоления NAT, оборудование Yealink без каких-либо проблем работает в данных сетях.

Работа в условиях низкой скорости каналов связи. На этапе предпроектного обследования было выявлено, что в некоторых регионах скорость каналов связи нестабильна и может падать до 512 кбит/с. Были проведены тестирования при скорости соединения 512 кбит/с – 1 Мбит/с. Качество передаваемого изображения сохранялось в разрешении 720p.

Представители заказчика отмечают, что в решении от Yealink их привлекла не только общая низкая стоимость реализации проекта, но и современный дизайн, хорошее качество видеоконференции на нестабильных каналах связи и наличие Full HD-камеры с 12-ти кратным оптическим зумом.

Светлана Бурлакова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе гимназии №216 «Дидакт» (г. Заречный), отметила: «Мы перешли на новый уровень образовательной системы. Педагоги в онлайн режиме делятся полученным опытом, кейсами «Best practice», результатами экспериментов, коллегиально обсуждают те или иные проблемы. С помощью Yealink Desktop мы смогли не нарушать учебный процесс преподавателей и детей, находящихся вне учебного заведения по причине болезни. Продукты Yealink позволили проводить «живое» общение с носителями иностранных языков, внутренние межрегиональные творческие и научные олимпиады, коллективные конференции без затрат на трансфер учеников и сопровождающих преподавателей, что существенно сократило наши расходы. У детей повышается навык коммуникабельности, желание рассказать о своем доме и городе, они уже в раннем возрасте начинают дружить и общаться «регионами». Мы перестраиваем методический план для того, чтобы максимально задействовать системы ВКС в образовательном процессе».

Представители системного интегратора, осуществившего проект (ГК «Максофт», г. Пенза) сказали: «Оборудования Yealink идеально вписывается в проект и в базовой комплектации полностью удовлетворяет требованиям заказчика. Простота установки и настройки помогла решить все задачи в короткие сроки. «РосАтом» собирается расширять количество школ-участников проекта и организовывать центры повышения квалификации преподавателей. Данная система сможет положить начало новой образовательной системы не только в школах корпорации «РосАтом», но и в других образовательных учреждениях по всей стране.»