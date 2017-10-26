Synology представила хранилища DiskStation DS218play, DS218j и DS118

Synology объявила о выпуске многофункциональных NAS-серверов DS218play, DS218j и DS118 с функциями потоковой передачи мультимедийного контента, обмена файлами и резервного копирования данных для дома и малых офисов.

DS218play оснащен 64-разрядным 4-ядерным процессором 1,4 ГГц с механизмом аппаратного шифрования и 1 ГБ ОЗУ, обеспечивающим последовательную пропускную способность шифрования более 110 МБ/с при чтении и записи. Благодаря механизму аппаратного транскодирования сервер DS218play поддерживает одноканальное 10-битное транскодирование видео в формате H.265 4K Ultra HD или одноканальное транскодирование видео в формате Full HD. Таким образом, пользователи могут просматривать любые видеозаписи в любом месте без каких-либо ограничений.

DS218j оснащен двухъядерным процессором 1,3 ГГц с механизмом аппаратного шифрования и 512 МБ ОЗУ, обеспечивающим последовательную пропускную способность шифрования более 113 МБ/с при чтении и более 112 МБ/с при записи. Сервер DS218j позволяет пользователям быстрее получать доступ к файлам, при этом он отличается пониженным потреблением электроэнергии и экологичным дизайном. Сервер потребляет только 17,48 Вт при пиковом использовании и 7,03 Вт при гибернации жесткого диска.

DS118 — это новый сервер NAS форм-фактора Tower с 1 отсеком, оборудованный 64-разрядным четырехъядерным процессором 1,4 ГГц и 1 ГБ ОЗУ. Благодаря механизму аппаратного шифрования сервер DS118 предоставляет последовательную пропускную способность с шифрованием при чтении/записи со скоростью более 110 МБ/с. DS118 представляет собой идеальное решение для хранения данных с функциями резервного копирования и QuickConnect, которые предоставляют пользователям доступ к их данным из любого места. Также сервер предлагает более широкие мультимедийные возможности посредством мгновенного транскодирования 10-битного видео в формате H.265 4K.

«Эти три решения для хранения данных станут лучшей мультимедийной библиотекой для любителей фотографий и видео, которые не упустят ни одного памятного момента с семьей и друзьями, — сказала Катарина Шао (Katarina Shao), менеджер по продуктам в компании Synology Inc., — посредством дополнительных универсальных пакетов три модели NAS также будут превосходным выбором для владельцев небольших студий, которым хочется повысить продуктивность во время работы».

Серверы DS218play, DS218j и DS118 работают под управлением ОС DiskStation Manager (DSM).

Модели DS218play, DS218j и DS118 уже доступны в мировом масштабе.