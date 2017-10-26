Nissan представила концепты новых электромобилей и анонсировала участия в Формуле Е

Nissan Motor представила свои электромобили на токийском автосалоне Tokyo Motor Show. Вслед за прошедшей в сентябре мировой премьерой нового Nissan Leaf и презентацией на Nissan Futures 3.0 электрической экосистемы, разработанной компанией, японский автопроизводитель представил два полностью электрифицированных концепт-кара.

На стенде Nissan в этом году представлено два концепт-кара - электрический кроссовер IMx и новый Nissan Leaf NISMO.

Чтобы подчеркнуть свое стремление сделать электрифицированную мобильность по-настоящему восхищающей, Nissan в качестве мирового лидера электромобильного сегмента примет участие в Формуле Е, начиная с сезона 2018-2019 года.

Концептуальный кроссовер с нулевым уровнем выбросов вредных веществ Nissan IMx предоставляет ни с чем не сравнимое удовольствие от вождения и естественную интеграцию в общество

Концептуальный Nissan IMx – 4-местный электромобиль-кроссовер с потрясающим дизайном – может управляться полностью автономно и проехать на одной зарядке более 600 км (по японскому стандарту JC08).

Этот концепт-кар построен на совершенно новой электромобильной платформе Nissan с двумя электромоторами суммарной мощностью 320 кВт/ч и невероятным крутящим моментом, равным 700 Нм. Платформа позволила сделать пол в салоне абсолютно ровным, превратив его в подобие полости, а также повысить динамику автомобиля. Благодаря низкому расположению центра тяжести шасси обладает отточенной управляемостью, которая установит новые ориентиры в сегменте кроссоверов.

Инновацией является и новая аккумуляторная батарея высокой емкости, которая может быть использована как некий аналог мини-электростанции. С её помощью владелец сможет отдавать накопленную в ней энергию в городскую электросеть – как по проводам, так и с помощью беспроводных технологий. Этот кроссовер создавался с целью усилить взаимосвязь водителя с автомобилем, чтобы водитель воспринимал его как надежного партнера, обеспечивающего более безопасное, комфортное и приятное движение.

«Концептуальный кроссовер IMx с нулевым уровнем выбросов вредных веществ олицетворяет будущее концепции Nissan Intelligent Mobility, – сказал Даниэль Скиллачи (Daniele Schillaci), исполнительный вице-президент по глобальному маркетингу и продажам автомобилей с нулевыми выбросами и аккумуляторных батарей. – Посредством Nissan Intelligent Mobility компания стремится изменить манеру взаимодействия людей и автомобилей, а также то, как автомобили будут интегрироваться в общество в ближайшем и далеком будущем. Бескомпромиссная экспрессия мгновенного ускорения и отточенная управляемость лежат в основе движения с нулевыми выбросами по версии Nissan, поэтому компания решила принять участие в Формуле E».

«Приход таких игроков, как Nissan, это знаменательная веха в истории серии, – сказал Алехандро Агаг (Alejandro Agag), основатель и исполнительный директор Формулы Е. - Я рад приветствовать не только нового члена семьи Формула Е, но и первого японского автопроизводителя в этой серии, ведь это показатель того, насколько всемирной стала электромобильная революция. Япония - это страна, которая идет в авангарде новых технологий, а количество последователей нашей серии в этой стране одно из самых больших. Переход к экологичной мобильности уже начался, и его не остановить. Я с нетерпением жду, когда на бортах автомобилей в пятом сезоне серии появится логотип Nissan».

Nissan начнет свое выступление в Формуле Е в следующем сезоне старт которого намечен на конец 2018 года. В нем будут представлены новые правила, касающиеся шасси и аккумуляторных батарей.

Leaf NISMO Concept представляет преимущества концепции Nissan Intelligent Power. В нем экологичность и эффективность электромобильных технологий слилась с восхитительной динамикой, подаренной NISMO. Leaf NISMO Concept создан на базе нового поколения Leaf. От базовой модели его отличает спортивный экстерьер. Применение гоночных технологий NISMO позволило улучшить аэродинамические характеристики кузова. Инженерам NISMO удалось уменьшить подъемную силу, действующую на электромобиль, не ухудшив его превосходный коэффициент аэродинамического сопротивления. В черном интерьере присутствуют фирменные красные акценты NISMO, создающие восхищение и ощущение высоких динамических характеристик.