Исследование Korn Ferry: технологическая отрасль – не самая устойчивая в цифровом отношении

Международная консалтинговая компания Korn Ferry обнародовала результаты глобального исследования, в котором говорится, что технологическая индустрия не является наиболее устойчивой в цифровом отношении отраслью (под технологической отраслью исследователи подразумевают компании, оказывающие ИТ-услуги, производителей программного обеспечения и оборудования, телекоммуникационные компании и компании, занимающиеся облачными технологиями). Исследование, получившее название «Индекс цифровой устойчивости Korn Ferry», показывает способность бизнеса постоянно и эффективно адаптироваться к изменениям современной цифровой экономики.

Среди стран, включенных в рейтинг, Россия занимает десятое место, опережая Китай, Мексику, Бразилию и Турцию. В свою очередь, Россию опережают Индия, Япония, страны Ближнего Востока, Франция, Германия, Австралия, Нидерланды и лидеры рейтинга – Великобритания и США.

В России сегодня не так много компаний всерьез задумываются о цифровой устойчивости, однако есть и те, кто принимает реальные меры для ее создания и поддержания. Безусловно, многим компаниям мешает тяжеловесная структура, где процесс принятия решений сложен и занимает существенное время, что негативно отражается на показателях цифровой устойчивости. Наибольшее проседание в России отмечается именно по уровню оперативности, зато взаимосвязи в организациях оказались на весьма неплохом уровне, как показали результаты исследования.

Безусловно, у России есть потенциал для развития в условиях цифровой экономики. Те компании, которые смогут достичь высокого уровня цифровой устойчивости, получат неоспоримые конкурентные преимущества. Особенно это актуально для розничных и промышленных компаний, которые на данный момент замыкают рейтинг.

«Российским компаниям, «подкованным» в техническом плане, необходимо разобраться, что значит цифровая трансформация именно для них», - сказал Артем Гавришев, консультант Korn Ferry Hay Group в России.

Недавнее исследование Korn Ferry Hay Group в России «Надежды и тревоги HR 2017» показало, что для некоторых компаний «цифровизация» заключается в интеграции всех HR-процессов в облачной технологии и помогает в решении конкретных бизнес-задач, а для других – это предоставление сотрудникам ноутбуков и планшетов, и воспринимается, скорее, как некое модное слово современного мира.

«Выделять существенные ресурсы на реализацию подобного цифрового проекта без четкого понимания, зачем он в действительно нужен и что принесет бизнесу, может нанести больше вреда, чем принести пользы», - сказал Артем Гавришев. «Тем, кто еще не решил, верить или нет в цифровизацию, мы рекомендуем поспешить: в России изменения происходят особенно быстро, и те компании, которые сегодня смогут упростить процессы принятия решений, усилить кросс-функциональные взаимодействия и в целом стать более устойчивыми в цифровом плане, завтра смогут стать лидерами своей отрасли».

В рамках исследования было изучено 362 компании из 14 стран и регионов в пяти различных отраслях. Рейтинг опирается на пять основных лидерских и организационных аспектов цифровой устойчивости – это быстрота принятия решений, взаимосвязи в организации, дисциплина и фокус, открытость и прозрачность, а также полномочия и согласованность. Индекс показывает корреляцию с прибыльностью: у компаний с высокой цифровой устойчивостью на 5,6 процентных пункта выше рентабельность (EBITDA) по сравнению с теми, у кого цифровая устойчивость низкая.

«Компаниям сегодня недостаточно быть просто «зрелыми» в цифровом отношении, новая экономика требует от них способности к постоянным изменениям и адаптации», - сказала Мелисса Свифт, руководитель группы корпоративных цифровых решений Korn Ferry Hay Group. «Лидеры должны признать, что с огромной скоростью появления новых продуктов, услуг и брендов на рынке, компаниям необходима не просто разовая трансформация, а трансформация перманентная».

Индустрия финансовых услуг занимает первое место в индексе цифровой устойчивости среди пяти отраслей, которые также были рассмотрены в исследовании.

«Компании финансового сектора течение последних лет имели самую мощную мотивацию для перехода к новой цифровой культуре, стремясь защитить данные клиентов и долю на рынке, сохранить клиентов и персонал в условиях кризиса – сказал Майкл Францино, президент практики глобальных финансовых сервисов. «Увеличение глобальных инвестиций в финансовые технологии и интенсивная конкуренция также подталкивают компании к решительным действиям».

Технологическая индустрия не заняла первого места в индексе цифровой устойчивости, уступив в этом вопросе финансовому сектору.

«Технологический сектор состоит не только из «волшебных» инновационных компаний, в нем много тяжеловесных организаций, давно работающих на рынке и нуждающихся в модернизации структур, культуры и рабочих процессов, - отметил Вернер Пенк, президент практики глобальных технологий Korn Fery. - Более традиционные компании, в прошлом пионеры отрасли, теперь должны пересмотреть собственные стратегии развития и рабочие процессы для обеспечения своего выживания в будущем».

Замыкают рейтинг здравоохранение, промышленность и на последнем месте отрасль потребительских товаров.

«Компании, занятые производством и продажей потребительских товаров находятся на перепутье. Многие стоят одной ногой в цифровом мире, а другой в мире традиционной экономики, - отметил Крейг Роули, старший партнер Korn Ferry, направление потребительских товаров и ритейла. «Компании адаптировались к процессу электронной коммерции, существенно увеличив оперативность поставок, однако многие из них до сих пор действуют в «догоняющем» ключе, вместо того, чтобы опережать ожидания клиентов. Лидерам отрасли важно смотреть на шаг вперед и принимать новые решения так же быстро, как развивается индустрия».

Сегодня лидерами цифровой устойчивости, согласно данным исследования, являются Соединенные Штаты Америки. Однако эксперты предупреждают, что для того, чтобы сохранить свое первенство в этом вопросе, американские компании должны смотреть за пределы самих технологий, обращая внимание на человеческий фактор.

«Компании должны сфокусироваться на этом вопросе и постоянно в нем совершенствоваться, если хотят получать долгосрочные финансовые результаты», - говорит Карин Лукас, президент Korn Ferry Hay Group в Северной Америке. Великобритания заняла второе место из 14 проанализированных стран в вопросе цифровой устойчивости.

«Традиционное доминирование Великобритании как лидера цифровой экономики также может оказаться под угрозой со стороны растущих глобальных игроков из других стран, если не будут предприняты шаги для стратегического инвестирования в данное направление, создания пула квалифицированных кадров и налаженных контактов внутри страны и за рубежом, обмена идеями и инновациями на международной арене», - сказал Мэтт Кросби, старший партнер по работе с клиентами Korn Ferry в Лондоне.

Индекс цифровой устойчивости Korn Ferry основан на экономическом моделировании, разработанном Институтом Korn Ferry и компанией Oxford Analytica. Исследование рассматривает трансформацию компаний в контексте происходящих значительных цифровых изменений и определяет так называемую цифровую устойчивость (способность организации постоянно адаптироваться и развиваться в цифровой экономике) как решающий фактор финансового успеха сегодня и в будущем.

Исследование анализирует данные как собранные Korn Ferry, так и данные, находящиеся в общем доступе для количественной оценки цифровой устойчивости. В ходе исследования были собраны данные по 362 компаниям в пяти отраслях промышленности и 14 странах и регионах по пяти показателям, которые способствуют обеспечению цифровой устойчивости. Каждая отрасль, страна или регион количественно оцениваются на основе цифровой устойчивости из 100 максимальных пунктов, отражающих ее полную цифровую устойчивость и производительность по каждому из параметров.