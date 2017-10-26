Adata представила SSD XPG SX6000 c интерфейсом PCIe Gen3x4

Adata Technology представила SSD-накопитель XPG SX6000, обеспечивающий производительность PCI Express при цене традиционных 2,5-дюймовых SSD-накопителей с интерфейсом SATA.

Накопитель SX6000 в компактном форм-факторе M.2 достигает скорости чтения 1000 МБ/с и скорости записи 800 МБ/с, что вдвое выше, чем у моделей SATA при той же цене, и ориентирован на геймеров, оверклокеров и DIY энтузиастов.

Новинка соответствует требованиям спецификаций NVMe 1.2 и выступает начальным решением в линейке, в которую также входят более премиальные модели SX7000, SX8000 и SX9000.

Преимущество SX6000 заключается в соотношении цены и производительности. Благодаря памяти 3D TLC NAND, контроллеру Realtek, технологии NVMe 1.2, а также интерфейсу PCIe Gen3x2 накопитель достигает скорости чтения 1000 МБ/с и записи 800 МБ/с, тогда как традиционные SSD SATA III обеспечивают 500 МБ/с и 400 МБ/с, соответственно. Это значит, что новинка вдвое быстрее SATA-конкурентов при незначительной, не более 10%, разнице в цене между накопителями одинаковой емкости.

Современные материнские платы уже имеют 2-4 слота M.2, растет популярность накопителей PCIe M.2, и SX6000 выступает здесь недорогим и высокоскоростным решением, которое может использоваться как для установки ОС, так и для хранения данных.

Adata выпускает SX6000 в вариантах объемом в 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Технологии износа, DRAM и SLC-кэширование обеспечивают стабильную работу даже в случае тяжелых нагрузок, таких как копирование AAA-игр или рендеринг видео.