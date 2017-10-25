«Яндекс.Навигатор» предупредит о камерах и дорожных событиях без построения маршрута

Яндекс объявил о том, что онлайн-сервис «Яндекс.Навигатор» теперь предупреждает о камерах и дорожных событиях всегда, а не только в режиме ведения по маршруту. Подсказки могут работать в фоновом режиме — когда приложение свернуто или выключен экран устройства. Включить или отключить подсказки можно в настройках.

«Часто люди достаточно хорошо знают город, так что им не нужно подсказывать, где повернуть. А вот сигналы о превышении скорости и предупреждения о том, что впереди камера или дорогу перекопали, всем полезны. Тем более что та же камера или пробка из-за ДТП могут неожиданно появиться даже на знакомом маршруте», — сказал Михаил Высоковский, руководитель группы автомобильной навигации в Яндексе.

Данные об авариях и дорожных работах Яндекс получает от водителей. Отметить событие на карте можно прямо из приложения, не отнимая руки от руля, — достаточно сказать: «Слушай, Яндекс. Тут ДТП. Добавь метку».

О местонахождении камер Яндекс узнает из различных источников, в том числе от пользователей редактора «Яндекс.Карт» и водителей, отмечающих камеры в «Навигаторе». Если метку часто подтверждают, информация о ней дополнительно проверяется, после чего закрепляется на карте. Благодаря этому Яндексу известно о 20 тыс. камер.

«Яндекс.Навигатор» — бесплатное мобильное приложение для iOS и Android, которое прокладывает маршруты в объезд пробок, помогает найти парковку, предупреждает о камерах, авариях и ремонтных работах. В России приложением ежемесячно пользуются почти 14 млн человек. «Навигатор» также работает в Беларуси, Казахстане, Турции и других странах.