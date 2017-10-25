«Норбит» расширяет портфель решений для ритейла

«Норбит» (входит в группу компаний Ланит) и JDA Software Group объявили о начале сотрудничества.

«Норбит» более 10 лет работает на рынке розничной торговли, и партнерство с JDA Software Group расширяет компетенции компании в сфере автоматизации бизнес-процессов в ритейле.

Российская компания получила право на продажу и внедрение специализированных решений JDA для оптимизации и повышения эффективности бизнес-процессов в ритейле. В частности, «Норбит» готов предложить решения по ассортиментному планированию, управлению торговым пространством и категорийному менеджменту.

Рольф Донсланд, вице-президент по альянсам JDA Software Group, отметил: «Мы заинтересованы в работе с лидерами рынка, которые готовы самостоятельно генерировать спрос, обладают сильной отраслевой экспертизой в ритейле и широкими техническими компетенциями. "Норбит" – надежный российский партнер, который отвечает всем критериям успешного развития бизнеса на рынке России и СНГ».

Антон Чехонин, генеральный директор «Норбит», сказал: «В торговой отрасли особенно высоко ценится оптимизация и повышение эффективности всех бизнес-процессов, поэтому здесь наиболее востребованы технологии управления доходностью. Благодаря партнерству с компанией JDA мы сможем предлагать клиентам полный спектр решений для розничных задач».