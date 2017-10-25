Nokia тестирует аналитическое видеоприложение для прогнозирования падений пожилых людей

Nokia подписала Меморандум о взаимопонимании с сингапурской службой ухода за престарелыми имени Св.Луки (SLEC) для совместной разработки и концептуального совершенствования инновационных решений по обслуживанию пожилых людей. В рамках этого соглашения, Nokia и SLEC испытывают первое в Азии аналитическое видеоприложение, прогнозирующее травматические падения.

Решение использует проприетарную технологию видеоаналитики от Nokia Bell Labs для создания бесконтактной непрерывной системы мониторинга, прогнозирующей вероятность падения человека. Это персонализированное решение будет анализировать скорость ходьбы, особенности походки и широту шага и посылать сигнал тревоги при повышении вероятности падения. На следующем этапе приложение будет интегрировано в платформу Интернета вещей Nokia IMPACT и тогда специалист будет видеть и собирать всю информацию, поступающую от приложения и других датчиков, которые использует человек.

Совместное исследование инновационных решений для Интернета вещей, проведенное компанией Nokia и институтом Eden Strategy, показало, что каждый третий пожилой житель Сингапура падает в среднем один раз в год. На лечение после таких падений за год расходуется не меньше 1 млрд сингапурских долларов.

Служба ухода за престарелыми SLEC является опытным провайдером этих услуг и имеет широкую сеть центров обслуживания по всему Сингапуру. В рамках этого проекта она будет предоставлять консультации и обратную связь с оценкой эффективности программного обеспечения.

Кенни Тан (Kenny Tan), главный исполнительный директор SLEC, сказал: «Партнерские отношения с Nokia полностью отвечают нашей задаче: удовлетворению меняющихся потребностей наших пациентов, клиентов и сотрудников. Кроме того, эти отношения полностью соответствуют долгосрочной стратегии, направленной на трансформацию нашей отрасли. Мы надеемся, что испытания этой технологии вместе с компанией Nokia позволят значительно усовершенствовать прогнозирование травм, ускорят оказание помощи и позволят оказывать эту помощь до того, как человек получит травму».

Даниал Масуф (Danial Mausoof), руководитель подразделения стратегического маркетинга Nokia в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Японии, отметил: «Nokia твердо намерена трансформировать здравоохранение с помощью цифровых технологий. Наши новаторские решения существенно повышают качество жизни человека. Позволяя пожилым людям вести свободный и независимый образ жизни с помощью персонализированных прогнозных решений, мы формируем технологическое будущее, которое трансформирует человеческий опыт, ускорит внедрение цифровых технологий и перестроит здравоохранение в Азии».