Nokia Smart Plan Suite расширяет возможности оператора по монетизации цифровых услуг

Nokia представила пакет программ Nokia Smart Plan Suite – полностью облачное решение, готовое к технологии 5G, предоставляющее интегрированную тарификацию в реальном времени, управление политиками и функции взаимодействия с заказчиками.

Принцип непрерывной доставки услуг и автоматизации DevOps позволяет регулярно обновлять программное обеспечение Nokia Smart Plan Suite, чтобы операторы постоянно имели доступ к самым свежим и современным системам. Портфель решений для монетизации от Nokia с программным обеспечением Nokia Smart Plan Suite позволяет операторам создавать персонализированные контекстуализированные предложения и доставлять их в нужный момент, чтобы обогащать и монетизировать цифровой опыт клиентов.

Smart Plan Suite дополняется другими решениями Nokia, цифровыми каналами продаж, системами принятия решений в реальном времени и аналитическим программным обеспечением с функциями машинного обучения. Эти технологии предоставляют точную информацию об абонентах, что позволяет автоматизировать взаимодействие в реальном времени. В результате это решение может повысить эффективность рекламных кампаний более чем на 400 процентов.

Решение для монетизации упрощает взаимодействие с заказчиками с помощью функций самообслуживания, каналов поддержки, самообучения машин и искусственного интеллекта. Оно поддерживает общение на естественном языке с цифровыми помощниками, такими как Google Assistant, Amazon Alexa и другими. В результате клиент может быстро решить свою проблему, не обращаясь к живому специалисту.

Программное обеспечение Nokia Smart Plan Suite облегчает связь оператора с партнерскими экосистемами для получения "умной" рекламы, спонсорских данных, контента и взаимодействия с новыми поставщиками для поиска новых областей работы. Например, интеграция с интерфейсом Google Mobile Plan Data Sharing API может расширить функциональность мобильных абонентов за счет встраивания инновационных функций в ваши приложения.

Джон Абрахам (John Abraham), старший аналитик компании Analysys Mason, отметил: «Операторам нужен новый подход, если они действительно хотят мгновенно доставлять персонализированные контекстуальные услуги, к которым клиентов уже приучили ведущие веб-компании. Большинство систем управления доходами, которые сегодня используют операторы, – это монолитные системы, не предназначенные для поддержки современной функциональности. Отрасли необходим новый подход, и решения, основанные на облачной архитектуре, такие как Nokia Smart Plan Suite, являются важнейшим условием перехода операторов к новым методам работы, включающим внедрение инновационных привлекательных пользовательских услуг».

Бхаскар Горти (Bhaskar Gorti), президент подразделения приложений и аналитики Nokia, сказал: «Для того чтобы построить процветающий цифровой бизнес, нашим клиентам необходимо модернизировать существующие бизнес и операционные платформы. Портфель Nokia позволяет взаимодействовать с клиентами в "цифровом времени". Это значит, предоставление услуги по правильному каналу в тот момент, когда она необходима. Мы достигаем этого посредством предоставления "подключенной интеллектуальности", то есть мы объединяем сведения, людей, процессы и технологии с целью помочь операторам монетизировать услуги, расширять границы автоматизации и удовлетворять требования клиентов».