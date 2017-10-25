MCN Telecom расширил присутствие в Северо-Западном федеральном округе

MCN Telecom осуществил запуск в коммерческую эксплуатацию услуг местной телефонной связи в Калининграде. Абонентам второго по численности населения города СЗФО доступны теперь все специальные предложения и выгодные тарифы, как и клиентам из других регионов.

В сентябре оператор связи сообщал об осеннем снижении цен на услуги телефонии: уменьшении стоимости междугородних звонков на 30%, ежемесячной абонентской платы за пользование городскими номерами на 20%, второго и последующего многоканального номера на 40%.

Новые экономичные тарифы MCN Telecom действуют в 22 крупных городах РФ, в том числе и в Калининграде, где оператор связи предлагает доступ к обширной номерной базе виртуальных городских номеров, продукту «Виртуальная АТС», сервисам автообзвона, колл-центра и других решений на стыке ИТ и телекоммуникаций, реализуемых в рамках телеком-платформы оператора.

Федеральное Агентство Связи выделило MCN Telecom номерную емкость более 250 тыс. виртуальных городских номеров для подключения абонентов практически во всех крупных городах страны.

«Мы продолжаем экспансию в регионы с целью реализации проекта телеком-платформа «как сервис» (CPaaS). Рассчитываем предлагать пользователям централизованный доступ к номерам всех 85 субъектов РФ. Следуя стратегии расширения территорий, в краткосрочной перспективе планируем начать продавать номера и предоставлять услуги телефонии еще, как минимум, в пяти крупных регионах страны, а также осуществить старт продаж услуг телефонии в Австрии, где на сегодняшний день у нас открыто представительство наряду с венгерским», - сказал генеральный директор MCN Telecom Александр Мельников.

Оператор связи осуществил ввод в коммерческую эксплуатацию сети электросвязи в Калининграде после внесения соответствующих сведений в информационную систему Роскомнадзора.