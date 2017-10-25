Cognitive Technologies завершила ночное тестирование беспилотного комбайна

Cognitive Technologies, разработчик систем искусственного интеллекта для управления беспилотными транспортными средствами, выпустила новую версию системы автоматического вождения Cognitive Agro Pilot для беспилотного комбайна. Система способна устойчиво детектировать объекты полевой сцены и работать в ночных условиях.

«Впервые в России мы провели масштабные испытания беспилотного комбайна в ночных условиях», - сказала президент Cognitive Technologies Ольга Ускова, - наша нейронная сеть отработала выше всяких похвал. Теперь Cognitive Agro Pilot может функционировать круглосуточно. Это позволит свести до минимума влияние погодного и человеческого фактора, повысить, по мнению экспертов, качество уборки зерновых до 25% - 30%».

Еще одной отличительной особенностью новой версии стала возможность совершения сложных маневров, в том числе и в ночных условиях (разворот, движение по существенно изогнутой траектории и т.д.).

Список оборудования, с которым может работать Cognitive Agro Pilot, пополнился важным элементом, устанавливаемым на комбайне - подборщиком соломы.

«Это дает нам возможность проводить в автономном режиме уборку новых классов сельхозкультур, например, риса и соломы по валку (скошенная и сложенная в ряд с/х культура – прим.)», - сказал руководитель департамента разработки беспилотных транспортных средств Cognitive Technologies Юрий Минкин.

Новое ПО способно поддерживать максимальный скоростной режим при движении по полю для уборочных комбайнов этой марки до 11 км/ч. «При этом нужно понимать, что валок скошенной культуры, вдоль которого движется комбайн, имеет не прямую, а довольно изогнутую форму, с поворотами, изгибами, разрывами и т.п. Мы смогли добиться устойчивости движения в таких непростых условиях и на скоростях, близким к предельным», говорит Минкин.

Испытания прошли в Ростовской области совместно с партнером Cognitive Technologies «Ростсельмаш». В качестве опытного полигона использовались рисовые поля общей площадью до 40 га. Система автоматического вождения Cognitive Agro Pilot была установлена на экспериментальном образце комбайна TORUM 760.

«Я хочу обратить внимание, что в нашем решении не требуется высокоточный GPS. Всю необходимую информацию мы получаем с видеокамер и других сенсоров. Помимо сельхозкромок, мы можем детектировать людей, технику, выстраивать более сложные сценарии поверх подобной объектной модели», отметил Юрий Минкин.

Автоматизированный комплекс Cognitive Agro Pilot, помимо системы искусственного интеллекта, включает в себя одну видеокамеру и вычислитель с дополнительными блоками сопряжения с бортовыми системами комбайна. Это выгодно отличает российское решение от зарубежных аналогов, использующих дополнительно лазерные сканеры для движения вдоль кромки поля и стереокамеры для работы по валку.

«Наша система компьютерного зрения позволяет с одной видеокамерой достичь аналогичных результатов, что и ведущие западные бренды с тремя – четырьмя сенсорами. В итоге у нас стоимость оборудования в три-четыре раза меньше. Это дает нам существенное конкурентное преимущество при работе с зарубежными компаниями», комментирует Ольга Ускова.

Cognitive Technologies рассчитывает создать полностью беспилотный комбайн к 2023-2024 году.