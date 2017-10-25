2TEST помогла внедрить видеонаблюдение в новом грузовом терминале аэропорта Шереметьево

2TEST завершила проект по оснащению нового грузового терминала международного аэропорта Шереметьево промышленным оборудованием связи для подключения систем видеонаблюдения к интегрированной Ethernet-сети заказчика.

В рамках проекта по реализации системы видеонаблюдения специалистами 2TEST была организована своевременная поставка промышленных коммутаторов серии IPS-3082GC-AT (ORing) и оказана квалифицированная помощь в их установке и настройке.

Коммутаторы поддерживают протоколы резервирования, что гарантирует высокую степень защиты от сбоев и пропаданий сигнала сети. Широкий диапазон рабочих температур от -40°C до +70°C обеспечивает качественную работу устройств в сложных климатических условиях.

По отзывам технических специалистов заказчика коммутаторы IPS-3082GC-AT удобно настраивать с помощью утилиты Open-Vision 3.0 под ОС Windows. Функция управления устройствами реализована через веб-интерфейс посредством протокола Telnet и консоли настройки (CLI).

Встроенная функция DDM (Digital Diagnostic Monitoring) позволяет контролировать состояние SFP-модуля, установленного в коммутатор.

Как отмечают представители заказчика, поставленное компанией 2TEST оборудование связи отвечает всем заявленным требованиям к надежности, управляемости и бесперебойности работы.