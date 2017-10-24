«Вымпелком», Huawei и Qualcomm провели тестирование LTE в спектре 5 ГГц

«Вымпелком» (бренд «Билайн»), Huawei и Qualcomm Technologies (дочерняя компания Qualcomm Incorporated) объявили о завершении тестирования работы LTE в нелицензируемом спектре 5 ГГц, известном также как LTE License Assisted Access (LAA). Тестирование было проведено в рамках меморандума о совместном тестировании и запуске технологий стандарта 5G, подписанного компаниями «Вымпелком» и Huawei в октябре 2016 года.

Будущий стандарт 5G подразумевает использование нового радио интерфейса 5G-NR, а также агрегацию всех возможных частотных спектров и использование технологии Massive MIMO. Это позволит достигать скорости в несколько десятков гигабит в секунду, что поспособствует развитию новых цифровых мобильных сервисов. Проведенное тестирование с Huawei и Qualcomm Technologies - еще один шаг навстречу следующему поколению мобильной связи.

Технология LTE License Assisted Access (LAA) протестирована путем объединения полосы радиочастот 10 МГц (Band 7) и двух полос по 20 МГц в нелицензируемом диапазоне 5 ГГц. Техническое решение позволило достичь на абонентском устройстве скорости закачки данных более чем в 480 Мбит/с.

Тестирование проводилось на базовой станции Huawei LampSite. Решение LampSite позволяет быстро и качественно организовать сетевое покрытие внутри помещений: магазинов, торговых центров, офисов, кафе, ресторанов и баров. В настоящее время внутри помещений количество передаваемого трафика может достигать 90% от общего количества передаваемых данных.

В качестве тестового терминала использовалось мобильное тестовое устройство с Qualcomm Snapdragon X16 LTE, первым коммерческим модемом, поддерживающим LAA. Ожидается, что первые коммерческие образцы абонентских устройств с поддержкой LTE LAA будут доступны до конца 2017 года.