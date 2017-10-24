«Ростелеком» представил комплексное решение «Быть в плюсе» для компаний СМБ

«Ростелеком» представил новое комплексное решение для компаний малого и среднего бизнеса «Быть в плюсе», которое позволяет воспользоваться традиционными и цифровыми услугами в едином пакете с одним счетом.

С помощью решения можно организовать удаленный контроль за компанией из любой точки мира, предоставить доступ в интернет по технологии Wi-Fi клиентам и сотрудникам компании, управлять всеми входящими обращениями от клиентов и предоставлять качественный HD контент для посетителей заведения.

При подключении «Быть в Плюсе» пользователь получает пакет услуг, делающих процесс управления компанией технологичным и простым. Решение «Быть в Плюсе» включает в себя традиционный высокоскоростной интернет и один из цифровых сервисов от «Ростелекома» - «Виртуальную АТС», «Видеонаблюдение», «Управляемый Wi-Fi» или «Интерактивное телевидение для бизнеса».

На сегодняшний день комплексное решение доступно в следующих вариантах: интернет на скорости до 100 Мб и один из цифровых сервисов с учетом отраслевой специфики бизнеса компании.

Игорь Шевченко, руководитель по развитию среднего и малого бизнеса «Ростелекома», отметил: «Ростелеком» начинает взаимодействовать с клиентами малого и среднего бизнеса по новым правилам: простота и гибкость во взаимодействие с оператором связи, цифровизация бизнес-процессов малого бизнеса за счет простых цифровых сервисов и увеличение потребности в высокоскоростных тарифах на доступ в интернет. Новое решение подразумевает запуск единой тарифной линейки для всех Федеральных Округов, что позволит оптимизировать затраты компаниям, работающим в нескольких регионах. Пакетное предложение «Быть в плюсе» - наш ответ на растущие потребности клиентов».

Сергей Таболин, директор по маркетингу бизнес-сегмента «Ростелекома», отметил: «Мы стремимся помочь предпринимателю, предлагая ему доступные цифровые решения, построенные на основе традиционного доступа к сети интернет. Ранее комплексные решения могли позволить себе лишь крупные компании, обладающие большим штатом IT-специалистов. «Быть в плюсе» - это цифровые услуги по выгодным ценам, которые позволят компаниям малого и среднего бизнеса развиваться, не тратя силы и средства на создание собственной IT инфраструктуры. Благодаря запуску решения «Быть в плюсе» «Ростелеком» сможет привлечь новых клиентов и занять лидирующие позиции на рынке облачных решений в сегменте малого и среднего бизнеса».