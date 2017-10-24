«Облакотека» обеспечила резервирование данных завода «Золотые луга»

«Облакотека» объявила об успешном переносе 5 ТБ информации с завода молочной продукции «Золотые луга» в резервный центр обработки данных в течение 72 часов. В городе, где находится завод, предполагалось отключение электричества на 5 часов, что могло повлечь за собой миллионные убытки.

Предполагаемое временное отключение электричества в Тюменской области поставило под угрозу работу основного ЦОД крупнейшего в регионе завода молочной продукции «Золотые Луга». Это могло привести к сбою в работе автоматического оборудования завода и списанию продукции на миллионы рублей.

Руководство завода вовремя обратилось к компании «Центр компетенций» с целью не допустить простоя бизнеса даже на несколько часов, что повлекло бы финансовые потери для завода. В результате чего было принято решение временно переехать в «облако». Для реализации этой задачи из Тюменской области в Москву были перевезены жесткие диски с 5 ТБ информации: сервисами, документами и многим другим. Затем в течение 14 часов совместными усилиями сотрудников «Центра компетенций» и «Облакотеки» все данные были переведены в резервный ЦОД, благодаря чему появилась возможность управлять заводским оборудованием удаленно.

Все данные на резервном облаке были синхронизированы с основным ЦОД завода «Золотые Луга», что позволило сохранить все изменения, предполагавшиеся на время отключения электроэнергии. Таким образом, благодаря совместной работе Облакотеки и партнёра «Центр компетенций» завод «Золотые Луга» обрел резервную копию своих данных, к которой может обращаться в случае непредвиденных коллапсов.

Алексей Набоков, генеральный директор компании «Центр компетенций», отметил: «Мы очень довольны, что остановили свой выбор на Облакотеке, так как компания подходит нам по нескольким параметрам. Во-первых, ее специалисты гарантированно выделили нам 300 Мбит на загрузку данных. Во-вторых, они согласились выдать мощности по гарантийному письму без моментальной оплаты, потому что понимали, что клиенту нужны сервисы. И самое главное, мы смогли передать сотрудникам Облакотеки VHDX-диски, сообщить мощности, а все остальное сделала уже сама техподдержка. Приятным добавлением ко всему этому был тот факт, что процесс перевода данных обошелся заводу действительно дешевле в сравнении с услугами, предоставляемыми другими компаниями».

Максим Захаренко, генеральный директор «Облакотеки», сказал: «Нам не впервые приходится работать с подобного рода ситуациями. Мы очень рады, что нам удалось быстро найти общий язык с представителями компании "Золотые луга" и совместными усилиями обеспечить максимально быстрый перевод данных из их центра обработки данных в наши облака. В короткие сроки коллеги предоставили нам все необходимые данные для их перекачивания, а наши квалифицированные специалисты постарались так же быстро перевести их в облака и наладить работу. Мы очень благодарны заводу «Золотые Луга» за оказанное нам доверие и продуктивное сотрудничество».