Мобильное приложение ускорит возврат багажа в аэропорту Франкфурта-на-Майне

Fraport, эксплуатирующая международный аэропорт Франкфурта-на-Майне, ускорила процесс возврата пассажирам запаздывающего и неправильно обработанного багажа, благодаря внедрению решения WorldTracer Tablet, которое разработано компанией SITA.

Мобильное решение WorldTracer Tablet обеспечивает быстрое отслеживание и возврат неправильно обработанного багажа на этапе прибытия и в периоды сбоев в обслуживании. Агенты, имеющие в своем распоряжении специальные планшеты, перемещаясь по залу выдачи багажа, имеют возможность собирать информацию об отсутствующих предметах багажа в процессе непосредственного общения с пассажирами, что способствует значительному повышению качества обслуживания и избавляет от ожидания в очередях у стоек традиционной службы розыска потерянного багажа.

Прямо на месте оформляется квитанция, которая распечатывается с помощью мобильного принтера или направляется пассажиру в электронном виде по SMS или электронной почте. Кроме того, в периоды сбоев в обслуживании для устранения возможных задержек агенты имеют возможность в срочном порядке регистрировать досылаемый багаж и распечатывать для него багажные бирки, чтобы такой багаж мог быстро попадать на рейсы, следующие в нужные пункты назначения.

Сервис представляет собой продолжение глобального сервиса SITA WorldTracer, которым пользуются более 460 авиакомпаний и наземных служб более чем в 2800 аэропортах мира, и который предназначен для сверки данных о найденном багаже с информацией о потерянном багаже, поступающей от пассажиров, а также для ведения соответствующей отчетности.

Исполнительный директор Fraport по вопросам эксплуатации Анке Гизен (Anke Giesen) сказала: «Потеря багажа во время путешествия никогда не доставляет удовольствия, поэтому мы, компания Fraport, делаем все возможное для предотвращения подобных ситуаций. Однако в редких случаях, когда багаж все же задерживается или засылается в неправильном направлении, нам важно его максимально быстро разыскать и вернуть владельцу. Решение WorldTracer Tablet позволяет нашим сотрудникам реагировать на такие ситуации быстрее, действуя на упреждение. Такой подход способствует значительному повышению удовлетворенности пассажиров качеством обслуживания».

Серджио Колелла (Sergio Colella), президент европейского подразделения компании SITA, сказал: «На протяжении последних десяти с лишним лет передовые технологии играют важную роль, благодаря которой количество неправильно обрабатываемого багажа уменьшилось вдвое. Тем не менее, еще случается, что багаж задерживается из-за непогоды или иных причин, вызывающих сбои в обслуживании. Именно в таких случаях решение WorldTracer® Tablet способно оказать огромную действенную помощь, обеспечивая быстрое воссоединение пассажиров со своим багажом».

Интерфейс приложения WorldTracer Tablet функционирует на базе модуля WorldTracer Management Module. Приложение устанавливается на стандартные планшеты iPad, к которым в целях ускоренного оформления багажа пассажиров подключаются портативные сканеры и принтеры с разъемом Bluetooth.