ISPsystem и DDoS-GUARD представили защиту от DDoS-атак

ISPsystem и DDoS-GUARD объявили о доступности сервиса защиты от DDoS-атак. Разработчики ISPsystem внедрили модуль защиты непосредственно в панель управления сайтом ISPmanager.

DDoS-атаки - это серьезная проблема современного интернета. Киберугрозы подобного типа могут блокировать нормальную работу любых ресурсов, от небольших частных сайтов до таких гигантов, как PayPal, Amazon, Twitter. Мощность атак растет год от года в геометрический прогрессии. В среднем за час случается до 5 атак, максимальная мощность DDoS-атаки, зафиксированной провайдерами - 1 Тбит/с. Из-за атак на отказ в обслуживании компании терпят колоссальные убытки.

В такой ситуации одним из важнейших факторов в борьбе с DDoS-атаками становится время подключения сервиса защиты: чем больше времени уходит на поиск компании-защитника, переговоры и оформление договора, тем дольше атакованный ресурс простаивает.

Необходимость быстрого устранения проблемы привела компанию ISPsystem к логичному решению - интеграции хостинга и сервиса по защите в одной панели.

«DDoS-Guard зарекомендовал себя как надежный и гибкий сервис DDoS-защиты. Наш модуль интеграции с ISPmanager упрощает использование данного сервиса для всех пользователей панели. Используя модуль DDoS-Guard, пользователи получают надежную защиту от DDoS-атак c гарантированным SLA 99,5% по цене на 50-200% ниже аналогов», - сказал Игорь Кузьмин, руководитель отдела по развитию продуктов.

Пользователь панели (как владелец ресурса, так и хостинг-провайдер) может включить защиту превентивно или непосредственно «под атакой» буквально в пару кликов, затратив на это минимум времени. Для этого разработчики ISPsystem внедрили модуль защиты непосредственно в ISPmanager - панель управления сайтом. Поставщиком услуг защиты была выбрана российская компания DDoS-GUARD - лицензированный оператор связи, специализирующийся на защите от DDoS-атак и успешно работающий в данном сегменте уже более 6 лет.

Сервис можно подключить для одного или нескольких доменов, кроме того, веб-мастер (сисадмин) имеет возможность самостоятельно настроить правила обработки трафика с отдельных IP-адресов или подсетей.

Оплата за услуги фильтрации трафика от DDoS будет включена в общий счет за услуги хостинга в конце месяца, предоплата или заключение отдельного договора на защиту не потребуется. Технологический партнер ISPsystem, компания DDoS-Guard, лицензирована ФСТЭК России, ее продукты внесены в реестр отечественного ПО.