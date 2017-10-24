«Хайтэк» модернизировала модуль исходящего обзвона для колл-центра «Транстелекома»

«Хайтэк» объявила о завершении проекта по модернизации модуля исходящего обзвона для контакт-центра компании «Транстелеком» (ТТК). В ходе проекта были выполнены работы по обновлению программного обеспечения и расширению лицензионной емкости. Это позволит компании повысить скорость и эффективность проведения, исходящего обзвона, направленного на сохранение собственной базы абонентов.

Особенностью проекта является разработанный специалистами «Хайтэк» инструментарий на базе аппаратно-программного комплекса Avaya Proactive Contact. Модуль позволяет создавать сложные многоступенчатые сценарии для работы операторов контакт-центра «Транстелекома». Он интегрируется с информационными системами компании, тем самым обеспечивая оператора, ведущего диалог с абонентом, всей необходимой информацией, высвечивающейся в виде подсказок. Благодаря этому сотрудники контакт-центра могут делать больше эффективных звонков в единицу времени и сократить среднее время разговора.

Модуль также предоставляет статистические результаты по ответам абонентов, полученных во время диалога с операторами контакт-центра «Транстелекома». Этот функционал позволит прогнозировать эффективность звонков.