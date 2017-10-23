Внешэкономбанк и «Единая электронная торговая площадка» запускают проект на блокчейне

Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков и генеральный директор «Единая электронная торговая площадка» Антон Емельянов подписали соглашение о сотрудничестве для реализации совместного проекта с применением технологии блокчейн.

Проект нацелен на создание среды прозрачного электронного взаимодействия бизнеса и государства, а разработка методов хранения и верификации информации будет способствовать процессу перехода к цифровой экономике.

Внешэкономбанк планирует использовать данную технологию в инвестиционном процессе, мониторинге проектов, в закупках, а также заключении электронных договоров, их исполнении и отслеживании цепочек поставок и субподрядчиков.

«Применение блокчейна в корпоративном и государственном управлении позволит исключить человеческий фактор, обеспечив достоверность, прозрачность и надежность сделок. Технология может существенно сократить сроки оказания услуг, повысить операционную эффективность, укрепить доверие граждан к государственным и финансовым институтам. Такая система будет полезна не только для государственных нужд, но и для коммерческих предприятий. Для них это будет качественно новая схема взаимоотношений с контрагентами, которая улучшит качество документооборота, повысит уровень конфиденциальности данных и уверенность в надежности поставщиков продукции», - отметил Сергей Горьков.

«Использование данной технологии обеспечит реальную прозрачность всех цепочек поставок и позволит вывести взаимодействие между контрагентами на уровень смарт-контракта. Развитая инфраструктура и технологическая экспертиза позволят масштабировать результаты на другие ИТ-системы, которые лягут в основу цифровой экономики страны», – сказал генеральный директор «ЕЭТП» Антон Емельянов.

По мнению сторон, создание на основе блокчейна децентрализованной и одновременно защищенной системы сервисов и услуг бизнеса и государства в перспективе способно значительно улучшить взаимодействие различных ведомств, повысить скорость принятия решений и эффективность корпоративного и государственного управления в целом.

Внешэкономбанк играет ключевую роль в реализации программы «Цифровая экономика». Планируется, что первый этап данного проекта будет реализован уже в конце текущего - начале следующего года.

«Единая электронная торговая площадка» - крупнейший оператор электронных торгов для государственных заказчиков и коммерческих предприятий.