В российском подразделении Philips Lighting назначен новый руководитель

Philips Lighting объявила о назначении Эрика Бенедетти главой компании в регионе, объединяющем Россию, Украину, Беларусь, cтраны Центральной Азии и Кавказа c октября 2017 года. На своей должности Эрик будет отвечать за развитие бизнеса, обеспечение устойчивого роста продаж и расширение партнерской сети в регионе.

Ранее Эрик возглавлял Philips Lighting во Вьетнаме, где за три года добился двузначного роста доходов и увеличил прибыль. До прихода в компанию Royal Philips Эрик Бенедетти занимал руководящие посты в компаниях, работающих в энергетической и тяжелой отраслях.

«Я очень рад и считаю честью возглавлять Philips Lighting в этом регионе. Россия исторически имеет особое значение для компании. Cвой первый контракт на экспорт 50 тыс. ламп с угольной нитью накаливания для Зимнего дворца в Санкт-Петербурге Антон Филипс подписал еще в 1898. Для небольшой компании, в которой на тот момент работало всего 10 сотрудников, это стало исторической сделкой, определившей дальнейшую динамику развития компании на ближайшее столетие. Светотехнический рынок в регионе, объединяющем Россию, страны СНГ и Центральной Азии, развивается стремительными темпами. Растущий интерес к нашим интегрированным системам освещения открывает много возможностей для развития бизнеса, – сказал Эрик Бенедетти. – Несмотря на экономическую коньюктуру и другие вызовы рынка, я уверен, что мы сможем оказать нужную поддержку нашим бизнес и государственным заказчикам в области задач по энергосбережению, а также обеспечить стабильный рост бизнеса в регионе».

Эрик Бенедетти закончил Высшую коммерческую школу Парижа (HEC Paris) и имеет степень магистра в области предпринимательства. Также Эрик имеет степень бакалавра в области инженерных наук Национальной школы инженеров города Тарб (Ecole nationale d'Ingénieurs de Tarbes).