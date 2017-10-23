Samsung представила смарт-брелок Connect Tag для отслеживания людей и предметов

Samsung Electronics представила трекер Connect Tag, который позволяет быть в курсе, где находятся близкие, а также отслеживать местоположение любых ценных вещей. По данным компании, это первое в мире мобильное устройство, использующее узкополосную сеть (NB-IoT, Cat.M1) – специально созданный стандарт мобильной связи с низким энергопотреблением для передачи небольших данных. В трекере используется электронная SIM-карта (eSIM).

Используя безопасное подключение к интернету, Samsung Connect Tag определяет локацию и отправляет «умные» уведомления. Для обеспечения точности работы устройства в помещениях и на улице оно использует GPS, сотовые сети, а также навигационную систему, которая позволяет определять местоположение по точкам Wi-Fi.

Samsung Connect Tag можно закрепить на детском рюкзаке, чтобы всегда знать, где находится ребенок, или пристегнуть его к ошейнику собаки, чтобы не потерять питомца. Samsung Connect Tag также можно повесить на брелок с ключами.

Как и многие другие устройства Samsung, работающие на основе технологии интернета вещей, новый трекер будет привязан к особой платформе SmartThings, чтобы взаимодействовать с «умной» бытовой техникой пользователя. Так, благодаря функции Geo-fence, Samsung Connect Tag сообщит выбранным устройствам, что пользователь находится рядом. Можно настроить автоматическое включение света или телевизора при входе домой, задать определенные зоны, чтобы получать уведомления, например, когда ребенок заходит на территорию школы или собака выбегает на задний двор.

Найти машину на большой открытой парковке больше не составит труда – функция On-demand поможет определить местоположение автомобиля. Для этого нужно просто нажать кнопку на смартфоне.

Другая функция позволяет держателю трекера самому отправить свое текущее местоположение. Даже маленький ребенок сможет сообщить, в каком именно месте он находится. Кроме того, благодаря уведомлениям можно получить запись всех перемещений близких.

Габариты Samsung Connect Tag всего 42,1 х 11,9 мм, вес 25 г. Устройство защищено от пыли и влаги благодаря особой системе защиты по классу IP68. Оно держит зарядку до 7 дней. В комплекте есть специальное кольцо, которое позволяет закреплять трекер на сумках, ошейниках, брелоках для ключей.

В ближайшие месяцы устройство поступит в продажу, первыми купить новинку смогут жители Кореи.