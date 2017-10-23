«Первый ОФД» реализовала регистрацию кассы в ФНС через личный кабинет

В личном кабинете клиента «Первого ОФД» добавлена возможность регистрации кассы в ФНС через оператора фискальных данных. Результат анализа потребительских предпочтений показал, что опция стала одной из самых ожидаемых функций.

Компанией также представлено очередное октябрьское обновление продукта, делающее услуги оператора фискальных данных более удобными для клиента.

Появилась возможность вызова из личного кабинета мастера–специалиста центра технического обслуживания для оперативного решения любых вопросов и проблем с кассовым аппаратом.

Усовершенствовался мониторинг касс. Опция «Светофор» позволяет использовать фильтры для определения ККТ, находящихся не в сети более 48 часов, информировать клиентов о приближении срока окончания фискального накопителя и т.д.

Упростилась покупка услуги отправки электронных чеков покупателям. Кроме того, стала доступна статистика по использованию пакета, позволяющая отслеживать остаток электронных чеков.

«Появление возможности регистрации кассы в ФНС через оператора фискальных данных существенно экономит время клиента. Многочисленные тестирования в режиме высоких нагрузок в течение нескольких месяцев подтвердили надежность данного сервиса», – отметил Максим Ларькин, директор по развитию бизнеса «Первого ОФД».

Оператором фискальных данных упрощен процесс регистрации и добавлена возможность электронного документооборота для новых клиентов компании.