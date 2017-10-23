НСИ на платформе Semantic MDM внедрена в «Объединенной двигателестроительной корпорации»

SDI Solution объявила о завершении работ по первому и продолжении работ по второму этапу внедрения корпоративной системы управления нормативно-справочной информацией (КСУ НСИ) на платформе Semantic MDM в «Объединенной двигателестроительной корпорации».

Выиграв конкурс на поставку MDM-системы в августе прошлого года, компания «SDI Solution» разработала комплект организационных, методических и технических документов, и реализовала все его положения на практике. Создан центр компетенции по ведению корпоративной нормативно-справочной информацией (ЦК НСИ ОДК) с закреплением функций ведения НСИ в электронном виде для всех организаций ОДК. А так же в 10 дочерних обществах (ДО) корпорации созданы вновь или реорганизованы действующие «Бюро по ведению НСИ», обеспечивающие взаимодействие ДО с ЦК НСИ ОДК.

Создан аппаратно-сетевой ресурс КСУ НСИ обеспечивающий территориально-распределенное хранение и трансляцию данных по защищенным каналам связи об информационных объектах НСИ АО «ОДК» и ДО с распределением прав доступа.

Разработаны и введены в эксплуатацию интеграционные решения КСУ НСИ с информационными системами АО «ОДК» и АСУ НСИ территориально удаленных дочерних обществ: «1С: Управление холдингом» (АО «ОДК»), «Система электронного документооборота «Directum» (АО «ОДК»), АСУ НСИ (АО «НПЦ газотурбостроения «САЛЮТ», Москва), АСУ НСИ (АО «ОДК-КЛИМОВ», Санкт-Петербург), АСУ НСИ (ПАО «УМПО», Уфа), АСУ НСИ (АО «ОДК-СТАР», Пермь), АСУ НСИ (АО «ОДК-ПМ», Пермь), АСУ НСИ (АО «ОДК–ГТ», Рыбинск).

В интеграционных решениях реализован сервис-ориентированный функционал, базирующийся на обработке записей по протоколам SOAP и REST. Настраиваемый функционал правил проверки качества данных, передаваемых интегрируемой информационной системой, обеспечивает в реальном времени проверку загружаемых записей (как единичной записи, так и в рамках потока данных). Отслеживается история каждой записи. Данные в хранилище загружаются только после валидации. Пакетный режим обеспечивает передачу объемов данных, ограниченных лишь аппаратными мощностями Заказчика. Принятые решения позволили гибко организовать бизнес-процессы управления мастер-данными.

Реализованная архитектура обеспечивает снижение издержек, связанных с интеграцией новых информационных систем как при внедрении «Semantic MDM» в качестве АСУ НСИ в ДО, так и при внедрении смежного программного обеспечения (ПО). Снижение издержек достигается за счет применения типовых интерфейсов на уровне интеграционных компонентов «Semantic MDM», базирующихся на API (application programming interface). Таким образом, решая задачи интеграции, доработка ПО теперь связана только с обработкой данных (добавление, обновление, удаление) на стороне интегрируемой системы по типовым интерфейсам, предоставляемым «Semantic MDM».

Функциональность разработанной КСУ НСИ позволяет полноценно управлять централизованным процессом ведения НСИ, включая наследование данных из локальных систем АСУ НСИ дочерних обществ, осуществлять сбор заявок на изменение и добавление объектов НСИ, а также их глобальную идентификацию, нормализацию, консолидацию, устранение дубликатов и общую автоматизированную обработку данных НСИ, с предоставлением результатов в аналитические системы.

На этапе опытно-промышленной эксплуатации системы проведен сбор контента НСИ из ДО, и его консолидация по согласованному списку справочников первой очереди. В частности, всего в КСУ НСИ обработано (с автоматической сверкой юридических лиц по ЕГРЮЛ) и консолидировано из трех ДО пилотной зоны: по справочнику «Контрагенты» - 38 159 объектов, по справочнику «Контракты» - 33 522 объектов, по справочнику «Статьи Движения Денежных Средств (ДДС)» - 1 657 объектов.

По справочникам 2 и 3 очереди в КСУ НСИ наследован нормализованный контент из прототипа – системы «АСУ НСИ, АО «НПЦ газотурбостроения «САЛЮТ», эксплуатируемой на предприятии с 2013 года. Справочные данные только по позициям номенклатурной группы (материалы, комплектующие, инструмент, оборудование и т.д.) наследованы КСУ НСИ в количестве более 160 000 объектов.

«Первый этап проекта перевыполнен и успешно завершен, с обоснованным переносом срока на два месяца для дополнительной опытно-промышленной эксплуатации системы и устранения всех выявленных замечаний. В ходе проекта, выявленные с помощью КСУ НСИ несоответствия информации о контрактах и контрагентах, уже позволили предприятиям корпорации избежать дорогостоящих ошибок. На следующем этапе, централизованная идентификация в КСУ НСИ контрагентов и актуальных номенклатурных позиций позволит повысить эффективность финансово-закупочной деятельности и межзаводской кооперации в холдинге.» - сказал генеральный директор SDI Solution С.А. Горохов.