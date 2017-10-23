«Норникель» ускорил выпуск отчетности по МСФО после внедрения SAP Disclosure Management

«Норникель» сократил срок выпуска консолидированной отчетности по МСФО с помощью решения SAP Disclosure Management.

ГМК «Норникель» использует решения SAP с 2003 года. На базе SAP ERP автоматизированы основные бизнес-процессы ряда активов компании, в том числе производство и ремонты, управление персоналом, финансы, строительство, создана система корпоративной отчетности и нормативно-справочной информации.

В 2016 году в «Норникеле» было внедрено решение по автоматизации подготовки консолидированной финансовой отчетности по МСФО - SAP Business Planning and Consolidation (SAP BPC). С целью дальнейшего сокращения сроков подготовки отчетности и снижения трудозатрат на выпуск и согласование итоговых отчетов в 2016 году был инициирован новый SAP-проект – внедрение SAP Business Objects Disclosure Management (SAP DM) силами специалистов бухгалтерской службы компании и «Норникель – Общий центр обслуживания».

Сотрудники компании выдвинули требования к разработке ИТ-решения, интегрированного с SAP BPC, которое позволит минимизировать количество ручных операций при формировании отчетных документов в используемых в компании форматах. SAP DM был выбран в качестве такого решения, т.к. оптимально соответствует указанным требованиям, обеспечивает стабильность процесса и не требует значительных затрат на внедрение и поддержку.

Система на базе SAP DM позволила компании эффективно управлять заключительным этапом подготовки МСФО-отчетности и обеспечивать оперативное формирование четырех версий отчетного документа в двух валютах, на английском и русском языках.

«Для публичной компании важно, чтобы акционеры и инвесторы получали отчетность быстро. Каждый день имеет значение. С SAP BPC и теперь с SAP DM мы постепенно ускоряем корпоративную «фабрику отчетности». Качественные данные из множества источников консолидируются, проходят проверку и занимают свое место в отчетности за один-два дня при минимальных трудозатратах», - сказал Григорий Чуланов, главный бухгалтер ГМК «Норникель».

Внедрение SAP DM наряду с другими инициативами компании, направленными на быстрое закрытие, обеспечило публикацию промежуточной консолидированной финансовой отчетности по МСФО за шесть месяцев 2017 года на две недели ранее по сравнению с публикацией МСФО-отчетности за шесть месяцев 2016 года.

«Специалисты, которые готовят отчетность по МСФО, несут большую ответственность. Они должны отслеживать изменения в международных стандартах, стыковать их с российскими и внутрикорпоративными требованиями. Кроме того, в современном мире инвесторы и акционеры ждут минимального разрыва отчетности с отчетным периодом. «Норникель» теперь сможет выполнить все эти требования. Кроме того, как первый пользователь SAP DM в России, компания станет образцом автоматизации выпуска отчетности для всех публичных компаний», - отметил Дмитрий Пилипенко, заместитель генерального директора SAP СНГ.

Слаженное взаимодействие участников проекта позволило компании внедрить SAP DM в сжатые сроки – в течение трех месяцев. Результаты проекта были отмечены на SAP Forum в 2017 году наградой за первое внедрение в России.