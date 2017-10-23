Eset выявила кибератаку на пользователей Mac

Eset выявила кибератаку на пользователей macOS. Хакеры взломали сайт компании-разработчика Eltima и распространяли зараженные трояном OSX/Proton версии популярных приложений: мультимедийного плеера Elmedia Player и менеджера закачек Folx.

Эксперты Eset обнаружили зараженные приложения на сайте Eltima 19 октября. После предупреждения разработчики устранили угрозу и сообщили о возобновлении раздачи легитимного софта.

OSX/Proton – троян для удаленного доступа (Remote Access Trojan, RAT), который продавался на подпольных форумах с марта 2017 года. В нем предусмотрены функции для кражи данных, включая информацию о пользователе и операционной системе, список установленных приложений, данные браузеров, номера криптовалютных кошельков, данные связки ключей macOS, сохраненные логины и пароли.

Для атаки хакеры создали подписанную действующим сертификатом (в настоящее время сертификат отозван Apple) оболочку вокруг легитимного приложения Elmedia Player и трояна Proton. После скачивания с сайта Eltima оболочка запускает настоящий медиаплеер, а затем выполняет в системе код Proton. Троян выводит на экран поддельное окно авторизации, чтобы получить права администратора.

Подобная схема (атаки на цепи поставок – supply-chain attack) уже использовалась ранее для распространения вредоносного ПО для macOS. В 2016 году дважды взламывался торрент-клиент Transmission – в первом инциденте фигурировал шифратор OSX/KeRanger, во втором – инструмент для кражи паролей OSX/Keydnap. В 2017 году приложение Handbrake для кодирования видео на Мас было заражено трояном Proton.

Eset рекомендует всем пользователям, недавно загружавшим программное обеспечение с сайта Eltima, проверить систему на предмет компрометации. На заражение указывает присутствие любого из следующих файлов или каталогов: /tmp/Updater.app/; /Library/LaunchAgents/com.Eltima.UpdaterAgent.plist; /Library/.rand/; /Library/.rand/updateragent.app/.

Антивирусные продукты Eset детектируют угрозу как OSX/Proton.