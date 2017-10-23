Cloud4Y повысила уровень доступности облачных услуг (SLA) до 99,982%

Cloud4Y повысил базовый уровень доступности облачных услуг (SLA) своего сервиса корпоративных облачных услуг до 99,982%. Это означает, что максимально допустимая по соглашению недоступность сервиса составляет не более 15 минут в месяц.

Услуга «Облако Windows» или «Облако Linux» представляет возможность использования сервисов операционной системы, установленной в виртуальной среде на платформе VMware vSphere с возможностью динамического изменения параметров (объем оперативной памяти, процессорная мощность, объем жесткого диска) заказчиком самостоятельно через портал VMware vCloud Director.

Провайдером Cloud4Y были улучшены минимально допустимые показатели производительности CPU и RAM системы. Количество MIPS на одно vCPU теперь составляет не менее 2900, что гарантирует клиентам заявленное быстродействие процессора. Также не допускается «переподписка» физической оперативной памяти. Это означает, что выделенная при создании виртуальной машины Configured Virtual RAM, которую будет видеть гостевая ОС, является 100% выделенной физической памятью. Она доступна виртуальной машине в любой момент времени.

В компании решили отказаться от существующей в отрасли практики, основанной на предположении, что все виртуальные машины не захотят использовать все 100% своей памяти в один момент времени и смогут делиться неиспользуемой памятью во время работы. Поэтому теперь RAM Swaped равен 0%, а вся оперативная память является зарезервированной.

Такой подход на практике позволяет избегать снижения производительности облачных серверов в случаях, когда операционная система обращается к блокам в оперативной памяти и ожидает быстрого ответа, но эти блоки из-за нагрузки других клиентов считываются и записываются на жесткий диск, значительно уступающий по скорости.

«В итоге наши облачные серверы по производительности в любой момент времени могут полноценно заменить для клиентов физический сервер с соответствующими характеристиками», - отметили в Cloud4Y.