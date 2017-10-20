SAP повышает прогнозы по финансовым результатам за счет растущего спроса на SAP S/4HANA

SAP объявила о том, что рост доходов компании от облачных сервисов сохранился в третьем квартале. Продажи облачных решений выросли на 14% (на 19% при постоянных курсах валют) и достигли 302 млн евро. Доходы от облачных подписок и услуг поддержки по МСФО выросли на 22% до 937 млн евро, доходы от облачных подписок и поддержки не по МСФО выросли на 22% (27% при постоянных курсах валют) до 938 млн евро.

Доходы от продаж обычного программного обеспечения по МСФО и не по МСФО составили 1,03 млрд евро, показав стабильные результаты в сравнении с результатами 2016 года (рост на 3% при постоянных курсах валют). Количество проданных лицензий на облачные услуги и обычное ПО увеличилось на 15% в сравнении с результатами третьего квартала 2016 года. Доходы от облачных услуг по МСФО и не по МСФО составили 4,66 млрд евро, показав рост на 5% (8% при постоянных курсах валют). Прогнозируемые доходы SAP, то есть общая сумма доходов от облачных подписок и услуг поддержки, а также услуг поддержки для обычного ПО, составили 65% от общих доходов, продемонстрировав рост на 1% в сравнении с результатами год назад.

«SAP прошел путь от мировой учетной системы до платформы для цифровой трансформации. Мы предлагаем клиентам умные бизнес-приложения на базе S/4HANA, разработанные на основе самой богатой данными архитектуры. Мы видим, что каждый сегмент нашего бизнеса растёт, и именно поэтому мы повышаем финансовые прогнозы», – сказал Билл Макдермотт (Bill McDermott), CEO SAP.

«Наши результаты, портфолио решений и процесс разработки вселяют в меня уверенность в том, что мы выполним наши среднесрочные планы, в дальнейшем мы ожидаем рост доходов на акцию (не по МСФО) по итогам всего года», – отметил Лука Мучич (Luca Mucic), финансовый директор (CFO) SAP.

Операционная прибыль по МСФО выросла на 19% до 1,3 млрд евро, этот же показатель не по МСФО остался стабильным – 1,64 млрд евро (рост на 4% в постоянных курсах валют). Доходы на акцию не по МСФО выросли на 10% до 1,01 евро.

Операционные поступления денежных средств за первые 9 месяцев текущего года достигли 4,13 млрд евро, рост составил 14% в сравнении с показателями прошлого года. Поток свободных денежных средств вырос на 7%, до 3,16 млрд евро. В конце квартала чистая задолженность составила 1,71 млрд евро, в сравнении с 2 млрд евро на тот же период в прошлом году.

Хорошие результаты и движение наличности обеспечили значительную гибкость в размещении капитала для повышения биржевой стоимости ценных бумаг. Во втором квартале текущего года SAP планирует провести обратный выкуп акций на сумму 500 млн евро. В конце третьего квартала компания провела обратный выкуп на сумму 288 млн евро.

Пользователи системы SAP S/4HANA могут значительно упростить свой ИТ-ландшафт, управлять бизнесом в режиме реального времени и менять свою бизнес-модель в цифровой экономике, разворачивая систему как в облаке, так и в локальной среде. База клиентов SAP S/4HANA уже превысила 6900 клиентов, показав рост на 70% в сравнении с результатами 2017 года. В третьем квартале подписку оформили около 600 клиентов, 40% из них – новые. Инновационные мировые компании, включая Shell и China International Marine Containers, активно переходят на SAP S/4HANA.

SAP Leonardo объединяет глубокий подход и индустриальную экспертизу, продвинутую методологию дизайн-мышления и самые современные технологические возможности, такие как интернет вещей, Big Data, машинное обучение, аналитика и блокчейн. SAP Leonardo помогает создавать совершенно новые рабочие процессы и бизнес-модели. В третьем квартале 2017 года многие крупные компании, в частности, Hanon Systems (Южная Корея) и Citco Technology Management, объявили о внедрении решений SAP Leonardo.

С помощью решений SuccessFactors и Fieldglass компания SAP предоставляет решения для управления постоянными и временными сотрудниками. Сервисы SAP локализованы для 84 стран мира и переведены на 42 языка. По итогам третьего квартала решение SuccessFactors Employee Central, которое является ядром HCM-сервисов, уже объединяет более 2000 клиентов. Исследовательская фирма Forrester Research назвала SAP SuccessFactors лидером в своём исследовании «The Forrester Wave: SaaS-системы для управления кадрами, третий квартал 2017 года». Решения SAP для управления кадрами выбрали Ла Лига (Испанская Футбольная Лига) и Банколомбия (Bancolombia), крупнейший коммерческий банк Колумбии.

Решения SAP нового поколения для привлечения покупателей позволяют бизнесу осуществлять управление всем спектром услуг, от маркетинга до продаж услуг и сервисов, через административный офис, без перерывов и в режиме реального времени. Компании получают информацию о своём клиенте в едином виде – из социальных сетей, от оффлайн и онлайн-ритейла. Решения SAP для привлечения покупателей и продаж (Customer Engagement and Commerce, CEC) работают и в B2C, и в B2B сегментах в различных индустриях, включая ритейл, телеком, финансовые услуги, производство и государственный сектор. Решения SAP CEC вновь показали двузначный рост продаж облачных сервисов и доходов от обычного ПО. В сентябре SAP объявила о планах по приобретению компании Gigya, сделка позволит расширить портфолио сервисов SAP, помогая бизнесу лучше управлять профайлами клиентов, их предпочтениями, а также предоставлять заказчикам дополнительные опции по управлению своими персональными данными в любое время.

В регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) доходы от продаж облачных сервисов и обычного ПО выросли на 8% (по МСФО) и на 9% (не по МСФО при постоянных курсах валют). Доходы от облачных подписок и поддержки выросли на 42% (по МСФО) и на 46% (не по МСФО при постоянных курсах валют), самыми активными рынками стали Германия и Испания. Двузначный рост показали продажи обычного ПО в Германии, России, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Устойчивый рост сохранился и в американском регионе, несмотря на стихийные бедствия, затронувшие США и Мексику. Доходы от облачных сервисов и обычного ПО выросли на 2% (по МСФО) и на 7% (не по МСФО при постоянных курсах валют). Доходы от облачных подписок и поддержки выросли на 13% (по МСФО) и на 19% (не по МСФО при постоянных курсах валютах). В этом квартале особенно выделяются результаты от продаж облачных подписок и услуг поддержки в Бразилии.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе доходы от облачных сервисов и продаж обычного ПО выросли на 2% (по МСФО) и 9% (не по МСФО при постоянных курсах валют). Доходы от облачных подписок и услуг поддержки выросли на 30% (по МСФО) и 37% (не по МСФО при постоянных курсах валют). Странами с самими высокими показателями по результатам продаж облачных подписок и услуг поддержки стали Япония и Австралия. Максимальная прибыль от продаж обычного ПО зафиксирована в Австралии - трёхзначный рост, в Китае - двузначный рост.

Компания повышает финансовые прогнозы на 2017 год. Планируется, что доходы не по МСФО от облачных подписок и услуг поддержки за 2017 год составят от 3,8 до 4 млрд евро при постоянных курсов валют (в 2016 году – 2,99 млрд евро).

За счет роста количества внедрений SAP S/4HANA и цифровой бизнес-платформы ожидается, что доходы не по МСФО от продаж облачных сервисов и обычного ПО вырастут на величину от 7% до 8,5% при постоянных курсах валют (в 2016 году – 18,43 млрд евро). Ранее нижняя планка прогнозов составляла 6,5%.

Планируется, что общие доходы не по МСФО за 2017 год составят от 23,4 до 23,8 млрд евро при постоянных курсах валют (в 2016 году – 22,07 миллиарда евро). Предыдущий прогноз составлял от 23,3 до 23,7 млрд евро при постоянных курсах валют.

Компания ожидает, что операционная прибыль не по МСФО за полный 2017 год составит от 6,85 до 7 млрд евро при постоянных курсах валют (в 2016 году – 6,63 млрд евро). Нижняя рамка прогноза ранее составляла 6,8 млрд евро.

При сохранении обменного курса валют на среднем уровне за сентябрь 2017 года, доходы не по МСФО от облачных сервисов и ПО и показатели роста операционной прибыли не по МСФО продолжат испытывать влияние сдерживающего фактора в диапазоне от -5 до -8 процентных пунктов в четвертом квартале 2017 года (от -1 от -3 процентных пунктов за весь 2017 год).

Эффективная ставка налога (МСФО и не по МСФО) за полный 2017 год будет ниже предыдущего прогноза. Прежний прогноз составлял от 26,0% до 27,0% (в 2016 году – 25,3%) и от 27,0% до 28,0% не по МСФО (в 2016 году – 26,8%). Уменьшение ставки в сравнении с предыдущим прогнозом главным образом вызвано разовым преимуществом от внутригрупповой передачи прав на интеллектуальную собственной, которая ожидается в четвёртом квартале. Как только эффект от этой операции будет определён, компания обновит прогноз.

Наблюдательный совет SAP SE утвердил Кристиана Кляйна (Christian Klein) (операционный директор) в качестве члена исполнительного совета SAP, возглавляющего новое направление глобальных бизнес операций, начиная с 1 января 2018 года. Также наблюдательный совет SAP SE продлил контракт Майкла Клянмайера (Michael Kleinemeier) в исполнительном совете до 31 декабря 2019 года.

24 сентября 2017 года SAP объявил о приобретении Gigya, Inc. – лидера рынка в сфере управления учетными данными клиентов. Ожидается, сделка будет закрыта в последнем квартале 2017 года, после одобрения регуляторов.