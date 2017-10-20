Пользователи мобильной «Почты Mail.Ru» смогут пересылать большие файлы

Mail.Ru Group объявила о том, что пользователи мобильных приложений «Почты Mail.Ru» смогут прикреплять к письмам файлы большого размера. Опция одновременно появилась в почтовых клиентах для Android и iOS.

Камеры с высоким разрешением и широкая распространенность мобильных гаджетов привели к тому, что пользователи постоянно создают файлы больших объемов. В первую очередь — фотографии и видеозаписи. Раньше пересылке больших файлов мешало ограничение на максимальный размер вложения — 25 МБ. Это ограничение было нужно для того, чтобы письмо дошло до любого почтового сервера в мире, так как администраторы многих серверов выставляют ограничения на размер принимаемого письма.

Теперь пользователь может прикрепить к письму файл или несколько файлов практически любого объема. Размер одного файла - до 2 ГБ, количество не ограничено. Мобильная «Почта Mail.Ru» «на лету» распознает те, размер которых превышает 25 МБ, и автоматически загрузит их в облачное хранилище. В итоге к письму будут прикреплены не сами файлы, а ссылки на их скачивание.

Нововведение делает приложение «Почты Mail.Ru» еще более функциональным и удобным, в том числе по сравнению со штатными почтовыми клиентами смартфонов на iOS и Android.

Если получатель также пользуется приложением «Почты Mail.Ru», то при получении письма, файлы для него будут выглядеть не как ссылки, а как обычные вложения - просматривать их можно будет прямо в интерфейсе приложения.

По данным специалистов «Почты Mail.Ru», около 50% всех писем в мобильной «Почте Mail.Ru» отправляются с вложениями. В каждом пятом письме - два и более прикрепленных файла. Примерно в 80% случаях - это фотографии, 19% - документы, 1% приходится на видеоролики и архивы.

Планируется, что благодаря новой функции количество видеоматериалов, отправляемых во вложениях, заметно вырастет, так как больше не нужно предварительно заливать ролики на внешний хостинг или в облако. Пользователям веб-версии Почты возможность отправки «тяжелых» файлов была доступна ранее и отправка больших вложений оказалась одной из самых любимых пользователями функций.