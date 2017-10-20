«Корус Консалтинг» внедрила «МойОфис Почта» в «Подзембургазе»

ГК «Корус Консалтинг» завершила пилотное внедрение продукта «МойОфис Почта» в дочерней структуре «Газпром бурение» — «Подзембургаз».

«Газпром бурение» — одно из крупнейших буровых предприятий России, осуществляющее управление интегрированными проектами по строительству скважин на суше и шельфе на всей территории Российской Федерации.

ИТ-служба «Газпром бурение» начала поиск современной отказоустойчивой платформы для внутренних коммуникаций и совместной работы для замены существующего устаревшего решения. Первый крупный пилотный проект было решено провести на базе российского продукта «МойОфис Почта» в одной из своих дочерних структур — «Подзембургаз».

Для реализации проекта был выбран «Корус Консалтинг» — один из первых партнеров компании «Новые облачные технологии», разработчика продуктовой линейки «МойОфис».

Объединенная команда клиента и интегратора в качестве первого этапа проекта внедрила систему, рассчитанную на 150 пользователей — сотрудников «Подзембургаз». Решение, предлагающее все необходимые для общения и совместной работы инструменты, полностью отвечает требованиям политики импортозамещения и информационной безопасности «Газпром бурение». В планах по развитию системы — расширение инструментария в «МойОфис», которые будут реализованы самим вендором системы.

«Вместе с решением вопроса перехода на отечественные продукты, "МойОфис Почта" позволяет нам сократить затраты на техническую поддержку и продление лицензий на почтовые системы. В масштабах всей группы это могут быть миллионы рублей,» — отметил Артем Рыжков, начальник отдела ИТ «Газпром Бурение».

«Отечественные почтовые системы "МойОфис Почта" — производительный, масштабируемый и отказоустойчивый продукт, который, к тому же, позволяет компаниям сильно снизить затраты на поддержку подобных решений. Мы рады, что провели первый успешный проект с этой системой и смогли показать требовательному крупному клиенту все ее плюсы и возможности,» — отметил Дмитрий Кочанов, директор департамента ИТ-аутсорсинга ГК «Корус Консалтинг».