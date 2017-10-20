Форум SAP Retail & Consumer Industries состоится 24 октября

24 октября 2017 года в пятый раз состоится SAP Retail & Consumer Industries Форум, посвященный проблематике ключевых для компании индустрий: розничная торговля, оптовая торговля, товары народного потребления. В этом году к Форуму присоединятся фармацевтические дистрибьюторы и производители.

В этом году основной темой Форума станет настоящее и будущее торговых индустрий через призму цифровых технологий – Digital Trade Now!

В рамках пленарного доклада состоится разговор о наиболее значимых потребительских трендах в России и мире, об изменениях покупательского поведения и последствиях этих изменений и о технологических возможностях продуктов SAP в связке с возникающими задачами и вызовами.

Параллельные сессии традиционно посвящаются обмену опытом с заказчиками, которые поделятся результатами проектов SAP и своими планами на будущее, среди них Globus, «Русагро-Инвест», «Аптечная сеть 36,6», «Декатлон», «Лента», Familia, «Виктория» и др.

Мероприятие SAP Retail & Consumer Industries Forum 2017 пройдет 24 октября 2017 в конференц-центре «Красные Холмы» по адресу г. Москва, Космодамианская набережная, 52c6.

Зарегистрироваться на Форум можно здесь.