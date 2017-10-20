DataCore представила новые версии продуктов для программно-определяемой инфраструктуры

DataCore Software представила новые функции и усовершенствования, которые расширяют возможности семейства ее продуктов для программно-определяемой инфраструктуры, состоящего из SANsymphony и DataCore Hyperconverged Virtual SAN. Новый релиз программного обеспечения PSP7 разработан в соответствии с долговременной стратегией DataCore по предоставлению организациям гибкости одновременно с оперативным, бесшовным и надежным доступом к данным, которые необходимы для трансформации бизнеса в эпоху цифровых технологий.

«В эпоху цифровой трансформации бизнеса компании должны модернизировать свою инфраструктуру. В отличие от вендоров, для внедрения решений которых необходимо заменить всю старую инфраструктуру, наш подход предлагает выбор начальных конфигураций и общих сервисов управления, охватывающих подключенные к SAN серверы, программно-определяемые СХД, гиперконвергентные решения и гибридные облака, сохраняя инвестиции заказчиков в имеющиеся системы хранения, - заявил Джордж Тейшейра (George Teixeira), основатель и исполнительный директор (CEO) DataCore Software. - Мы рассматриваем программно-определяемые системы хранения как основу модернизации инфраструктуры и мост к цифровой трансформации, который объединяет старые и новые технологии, обеспечивающий прозрачный для бизнес-критичных приложений процесс модернизации».

DataCore является пионером концепции программно-определяемого хранения, которое абстрагирует сервисы хранения и управления данными от аппаратной платформы систем хранения вместе с автоматизацией этих сервисов. Программно-определяемое хранение освобождает заказчиков от зависимости от одного вендора и обеспечивает высочайшую производительность и защиту данных по цене, которая в несколько раз меньше, чем у альтернативных решений.

Эта технология, успешно применяемая в тысячах компаний из различных секторов, предлагает несколько вариантов внедрения решений для типичных сценариев модернизации и управления инфраструктуры хранения, а также обеспечивает поддержку перспективных технологий флэш-памяти, NVMe, облаков и других перспективных технологий без прерывания работы бизнес-приложений.

В релизе PSP7 добавлены функции многостороннего и гео-распределенного зеркалирования для улучшения непрерывной доступности, а также отказоустойчивости при горизонтальном масштабировании, предоставляя возможности самовосстановления для обеспечения непрерывных бизнес-процессов и доступа к данным. Даже при выходе из строя одной системы сохраняется необходимая избыточность для обеспечения высокой доступности, а выход из строя двух систем не приведет к прерыванию работы приложений. В конечном итоге это приводит к значительной экономии за счет снижения времени простоя приложений и ускоренного восстановления их нормальной работы после сбоев.

DataCore также расширила интеграцию своих продуктов с корпоративными REST API, добавив в них новые программы-мастера для упрощения и автоматизации внедрения гиперконвергентной инфраструктуры под управлением VMware vSphere, а также реализовав поддержку совместной работы при оркестрации контейнерных решений (включая Kubernetes) в серверном кластере. Эти новые функции упрощают автоматизацию и взаимодействие с сервисами сетевыми и облачными сервисами, предоставляют администратору виртуализации единую консоль управления всеми ресурсами хранения и реализуют поддержку технологиям DevOps, упрощая тем самым цифровую трансформацию бизнеса.

В PSP7 расширена поддержка использования Microsoft Azure, серверов Windows 2016 и гибридных облаков. Пакет DataCore Cloud Replication, который можно приобрести на Azure Marketplace, упрощает предприятиям применение масштабируемого, динамичного и экономически эффективного облака Azure, обеспечивающего быстрое развертывание защищенной площадки для удаленной репликации, обеспечивая при этом унифицированное управление хранением данными, которые находятся в частных облаках, инфраструктуре корпоративного дата-центра и публичных облаках.

Новый релиз развивает стратегию DataCore по использованию многоядерной параллельной обработки ввода/вывода для масштабирования производительности и продуктивности, закладывая основы для дальнейшего совершенствования технологии горизонтального-масштабирования «data anywhere». Например, новая функция многостороннего зеркалирования multi-way позволяет горизонтально масштабировать узлы, реализует отказоустойчивость что в сочетании с высоким уровнем автоматизации, нивелирует необходимость контроля точного местоположения данных. Ее применение помогает компаниям опережать своих конкурентов за счет более экономически-эффективной реализации высокой производительности, непрерывности работы приложений и эффективности хранения данных.

Релиз PSP7 будет доступен в течение следующих 60 дней.